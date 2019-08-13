Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадниковРИА Новости вчера в 22:22
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. По его словам, певица совершает подобные поступки для того, чтобы на нее обратили внимание.
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Мы живем немного в другой атмосфере, и комментировать то, что там Бузова облизывает и что при этом говорит – бред.
— Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсерФАН вчера в 23:54
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«Выпендривается, как маленькие дети»: Пригожин прокомментировал скандальный пост Бузовой
Вечерняя Москвавчера в 11:28
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Авто
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Обновлено вчера в 19:06
Политика
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Лидер грузинского оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе в эфире телеканала НСН, заявила о том, что власти Грузии минимум в 10 раз занизили сведения о финансовых потерях бюджета стран по причине падения туристического потока из России.
Обновлено в 03:02
Политика
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено вчера в 15:14
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
Обновлено вчера в 21:22
Религия
Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком
Обновлено в 01:15
Технологии
На Северном полюсе прошла гроза с разрядами молний
Оказалось, что там прошла гроза с разрядами молний, которые повторились 48 раз, сообщает National Geographic.
Обновлено в 02:45
Общество
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Обновлено вчера в 22:00
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
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Обновлено вчера в 20:20
Финансы
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Обновлено вчера в 03:02
Театры
На конкурс концепций развития Волковского театра поступило 9 заявок
Напомним, в июле 2019 года министерство культуры РФ объявило конкурс концепций развития театра драмы имени Федора Волкова.
Обновлено вчера в 04:50
Игры
В сети появились первые кадры новой Need for Speed
Поклонники Need for Speed нашли первые скриншоты новой игры серии с подзаголовком Heat.
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 16:41
Интернет
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Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика
Угроза рецессии в Германии растет
Немецкой экономике снова грозит рецессия в результате нарастания как глобальных рисков, так и внутренних проблем.
Обновлено вчера в 12:13
Единоборства
Майк Биспинг: Бой Сехудо с женщинами никогда не санкционируют
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Обновлено в 01:59
Наука
Названы продукты, защищающие курильщиков от рака
Чтобы защитить свой организм от рака, курящим людям следует в обязательном порядке ввести в свой рацион ряд продуктов.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
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Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы из Братска осужден на 20 лет
Как сообщает СКР по Иркутской области, собранные следователями СК доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора - 44-летний ранее судимый житель Братска признан виновным и отправился в колонию строго режима на 20 лет.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой
Участницу согласованного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот, доставили в больницу бригадой скорой помощи.
Обновлено в 02:57
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08