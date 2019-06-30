Политика

Пригожин прокомментировал решение Приходько баллотироваться в РадуREGNUM 13:07

Ранее агентство УНИАН со ссылкой на ЦИК Украины сообщило, что певица Анастасия Приходько, которая ранее представляла РФ на международном песенном конкурсе «Евровидение», решила баллотироваться в парламент Украины.
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Иосиф Пригожин
Мне все равно, в какой стране она баллотируется. Главное, что не в нашей. С ее стороны было высказано огромное количество агрессивных слов в адрес России, наших соотечественников.
— Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсерФАН 13:10
с чего всё началось

Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал решение певицы Анастасии Приходько баллотироваться в депутаты на внеочередных парламентских выборах на Украине.
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