Пригожин прокомментировал решение Приходько баллотироваться в РадуREGNUM 13:07

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал решение певицы Анастасии Приходько баллотироваться в депутаты на внеочередных парламентских выборах на Украине.

с чего всё началось

Мне все равно, в какой стране она баллотируется. Главное, что не в нашей. С ее стороны было высказано огромное количество агрессивных слов в адрес России, наших соотечественников.

Ранее агентство УНИАН со ссылкой на ЦИК Украины сообщило, что певица Анастасия Приходько, которая ранее представляла РФ на международном песенном конкурсе «Евровидение», решила баллотироваться в парламент Украины.

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