Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистовPravda.Ru 07:30

Ежемесячный доход многих артистов превышает 1 миллион рублей, однако после всех расходов у них остается только 30% от гонораров. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин.
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Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы артистов

Всего 13 «миллионеров» работают в отраслях водоснабжения и утилизации отходов. Лидер группировки «Ленинград»: Я уже заработал на жизнь Российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН подтвердил данные Россата о многомиллионных зарплатах «звезд» индустрии развлечений и культуры.
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Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы звёзд

Life.ruвчера в 09:32

Пригожин рассказал о доходах звездных артистов

Москва 24вчера в 08:17

Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы артистов

Национальная служба новостейвчера в 07:08
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Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии

Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС.
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В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
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Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
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Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400

Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Обновлено в 05:47
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Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии

Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено вчера в 08:59
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В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Энергетика

Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
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Армия и оружие

Петербург навестит ракетный эсминец «Си Ань» из Китая

В среду, 24 июля, в Санкт-Петербург прибудет ракетный эсминец ВМС Китая «Си Ань».
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Политика

В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе

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Происшествия

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Толпа насмерть забила мужчину за убийство павлина

Обновлено в 09:27
Политика

Медведчук рассказал, как Украина может договориться с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что украинские власти могут договориться с Россией, но не с позиции ультиматума или шантажа.
Обновлено в 10:10
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Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле

Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.
Обновлено вчера в 16:45
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Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с поставками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщили в турецком дипведомстве.
Обновлено в 08:59
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Доставленный СССР лунный грунт изучили до атомного уровня

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На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
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Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
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Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Происшествия

SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
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Армия и оружие

Житель Донбасса погиб в результате обстрела украинских националистов

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Бензин в Грузии подорожал до максимальных значений

Бензин в Грузии в субботу, 20 июля, подорожал в среднем на 5 тетри (0,02 доллара), сообщает ТАСС со ссылкой на предложения автозаправочных станций.
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Армия и оружие

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Ученые выяснили, что стресс предшествует развитию рака

Американские кардиологи выяснили, что так называемый синдром такоцубо или «синдром разбитого сердца» связан с развитием онкологических заболеваний.
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Иосиф Пригожин
Российский музыкальный продюсер
Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель рекорд-лейбла NOX Music, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ.
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