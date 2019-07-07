Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистовPravda.Ru 07:30

Ежемесячный доход многих артистов превышает 1 миллион рублей, однако после всех расходов у них остается только 30% от гонораров. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин.
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Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы артистов

Всего 13 «миллионеров» работают в отраслях водоснабжения и утилизации отходов. Лидер группировки «Ленинград»: Я уже заработал на жизнь Российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН подтвердил данные Россата о многомиллионных зарплатах «звезд» индустрии развлечений и культуры.
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