Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал данные о зарплатах звёзд шоу-бизнесаRT на русском 00:47
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН прокомментировал исследование Росстата, согласно которому работники сферы культуры получают самые высокие зарплаты в России.
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с чего всё началось
Российский продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН призвал оценивать не только доходы «звезд», но и расходы.Национальная служба новостейвчера в 07:08
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Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы артистов
Национальная служба новостейвчера в 07:08
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