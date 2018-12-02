с чего всё началось

Чтобы не прослыть последним лохом, по себе людей я впредь не меряю. Раз на русском языке петь плохо, будут слушать я теперь Валерию. Там все чистенько, ну, прям как в каземате, и во славу, несомненно, божию. У меня ж, как в жизни - мат на мате, да ещё с моей пропитой рожею.

На что Сергей Шнуров ответил стихотворением.

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