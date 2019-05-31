Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт ВолочковойМосква 24 31 мая в 11:22

с чего всё началось

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Единоборства Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Футбол В Мадриде мошенники пытались украсть билеты на финал ЛЧ Группа людей в форме стюардов пыталась украсть билеты на финал Лиги чемпионов в Мадриде.

Здоровье Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыха Выяснилось, что положительно на здоровье организма сказываются даже четыре дня без работы, так как снижается уровень стресса.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 42 Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 42. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.

Спорт Отец Неймара ответил на обвинения сына в изнасиловании Отец нападающего «ПСЖ» Неймара Неймар да Силва прокомментировал информацию об обвинении сына в совершении изнасилования.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Наука Обнаружена усиливающая иммунитет против рака молекула Ученые из Эдинбургского университета полагают, что усилить иммунитет против рака можно с помощью молекулы LL-37, которая вырабатывается в организме в ответ на инфекции.

Армия и оружие В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

Политика В Китае считают сотрудничество с США единственно правильным выбором Сотрудничество является единственно правильным выбором для США и Китая, противостояние лишь может причинить вред обеим сторонам, говорится в опубликованной Госсоветом КНР Белой книге относительно позиции Китая по торгово-экономическим консультациям.

Происшествия В Свердловской области девочка погибла из-за упавшего на нее смесителя В Нижнем Тагиле погибла восьмилетняя девочка из-за упавшего на нее металлического смесителя, сброшенного с верхних этажей квартирного дома.

Происшествия Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.

Спорт Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».

Общество Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.

Здоровье Названы три неожиданные причины появления рака кожи Американские эксперты из Skin Cancer Foundation выяснили, что на риск возникновения рака кожу влияет не только длительное пребывание на солнце, пишет "Российская газета".

Политика Медведев рассказал, когда станет известна стоимость АЭС в Узбекистане Россия определит стоимость атомной электростанции в Узбекистане после заключения генерального соглашения, которое планируется подготовить до конца года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.

Армия и оружие Пенсионеры бесплатно отправятся к месту отдыха Согласно новому документу, отправиться к месту предполагаемого отдыха можно на поезде, самолете, катере и даже автобусе, главное — чтобы лечение проходило в стационаре в соответствии военно-врачебной комиссии.