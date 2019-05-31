Общество
Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт ВолочковойМосква 24 31 мая в 11:22
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
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с чего всё началось
"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее", — приводит слова градоначальника пресс-служба администрации курорта.Ruposters.ru31 мая в 06:53
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Глава Анапы отменил оплату шоу Анастасии Волочковой за бюджетные деньги
Коммерсантъ Ростов-на-Дону30 мая в 07:37
Анастасия Волочкова выступит на открытии курортного сезона в Анапе бесплатно
Кубанские новости31 мая в 07:27
Иосиф Пригожин: «Когда речь идет о бюджетных деньгах, лучше в этот день раздать их пенсионерам»
Новая Кубаньвчера в 15:28
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Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено 31 мая в 23:43
Единоборства
Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу
Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Футбол
В Мадриде мошенники пытались украсть билеты на финал ЛЧ
Группа людей в форме стюардов пыталась украсть билеты на финал Лиги чемпионов в Мадриде.
Обновлено вчера в 12:53
Здоровье
Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыха
Выяснилось, что положительно на здоровье организма сказываются даже четыре дня без работы, так как снижается уровень стресса.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 42
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 42. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Обновлено вчера в 09:50
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автобус
Обновлено в 01:22
Спорт
Отец Неймара ответил на обвинения сына в изнасиловании
Отец нападающего «ПСЖ» Неймара Неймар да Силва прокомментировал информацию об обвинении сына в совершении изнасилования.
Обновлено в 00:30
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес
Обновлено вчера в 15:15
Наука
Обнаружена усиливающая иммунитет против рака молекула
Ученые из Эдинбургского университета полагают, что усилить иммунитет против рака можно с помощью молекулы LL-37, которая вырабатывается в организме в ответ на инфекции.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии
Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства.
Обновлено в 00:17
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
В Китае считают сотрудничество с США единственно правильным выбором
Сотрудничество является единственно правильным выбором для США и Китая, противостояние лишь может причинить вред обеим сторонам, говорится в опубликованной Госсоветом КНР Белой книге относительно позиции Китая по торгово-экономическим консультациям.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
В Сети появились редкие фото Анджелины Джоли в детстве
В соцсетях появились фотографии совсем юной актрисы Анджелины Джоли.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Свердловской области девочка погибла из-за упавшего на нее смесителя
В Нижнем Тагиле погибла восьмилетняя девочка из-за упавшего на нее металлического смесителя, сброшенного с верхних этажей квартирного дома.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Равшана Куркова показала, как выглядела в детстве
Одна часть восхищалась «шикарными щечками» Равшаны Курковой, другая согласилась из описанием «суровый пацан».
Обновлено в 03:01
Происшествия
Ложные сведения в соцсетях о ЧП в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях
В отличие от многих пользователей соцсетей, которые по словам чиновника распространяли ложную информацию.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Фалалей расскажет о погоде на лето: народные приметы на 2 июня
Люди считали, что если идет дождь, то все лето будет солнечным.
Обновлено вчера в 12:16
Спорт
Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги
Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 17:43
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено вчера в 12:04
Здоровье
Названы три неожиданные причины появления рака кожи
Американские эксперты из Skin Cancer Foundation выяснили, что на риск возникновения рака кожу влияет не только длительное пребывание на солнце, пишет "Российская газета".
Обновлено в 01:49
Политика
Медведев рассказал, когда станет известна стоимость АЭС в Узбекистане
Россия определит стоимость атомной электростанции в Узбекистане после заключения генерального соглашения, которое планируется подготовить до конца года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие
Пенсионеры бесплатно отправятся к месту отдыха
Согласно новому документу, отправиться к месту предполагаемого отдыха можно на поезде, самолете, катере и даже автобусе, главное — чтобы лечение проходило в стационаре в соответствии военно-врачебной комиссии.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Задержаны выстрелившие в голову 5-летнему мальчику полицейские
Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что полицейские, выстрелившие в голову пятилетнему мальчику под Киевом, задержаны, передает УНИАН.
Обновлено в 02:06
Политика
Саакашвили оценил текущее состояние Украины
Обновлено в 00:30