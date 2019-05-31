Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт ВолочковойМосква 24 31 мая в 11:22

с чего всё началось

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.

Политика Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения рейса MH17 Малайзии известно, что тип ракет, которой сбили MH17, производится в России, однако, по словам премьер-министра, изготовить ее могли и на Украине.

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Единоборства Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов Чаще Ливерпуля в Кубке чемпионов / Лиге чемпионов побеждали только испанский Реал (13) и итальянский Милан (7).

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник Известный российский юрист и политик, бывший генеральный прокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет, сообщил РИА Новости представитель Омского госуниверситета.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Экономика В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.

Происшествия На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна Установлено, что тяжелый предмет сбросил с одного из верхних этажей жилого дома шестилетний ребенок, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК по региону.

Спорт Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".

Происшествия Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Кино Минкульт прокомментировал удаление гей-сцен из фильма про Элтона Джона В Министерстве культуры прокомментировали информацию об удалении гомосексуальных сцен из фильма "Рокетмен", который рассказывает о жизни британского музыканта Элтона Джона.

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Политика Путин подписал указ о переименовании аэропорта Мурманска Президент России подписал указ о переименовании аэропорта в Мурманске.

Политика На выборах губернатора Петербурга от ЛДПР выступит Олег Капитанов Бумаги уже подали врио губернатора Петербурга Александр Беглов, он выступил как самовыдвиженец; бывший омбудсмен Игорь Михайлов; глава муниципального округа Южно-Приморский Андрей Алескеров, он представляет партию «Патриоты России»; глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Павел Созинов и представитель «Гражданской силы» врач Владимир Григорьев.

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Театры «Три сестры» Додина отправляются на гастроли в Лондон Спектакль МДТ в постановке Льва Додина «Три сестры» покажут в Лондоне. Гастроли пройдут с 19 по 29 июня.

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