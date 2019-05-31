Общество
Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт ВолочковойМосква 24 31 мая в 11:22
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
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с чего всё началось
"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее", — приводит слова градоначальника пресс-служба администрации курорта.Ruposters.ru31 мая в 06:53
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Иосиф Пригожин: «Когда речь идет о бюджетных деньгах, лучше в этот день раздать их пенсионерам»
Новая Кубаньвчера в 15:28
Глава Анапы отменил оплату шоу Анастасии Волочковой за бюджетные деньги
Коммерсантъ Ростов-на-Дону30 мая в 07:37
Анастасия Волочкова выступит на открытии курортного сезона в Анапе бесплатно
Кубанские новости31 мая в 07:27
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Политика
Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения рейса MH17
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Обновлено 31 мая в 06:05
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено 31 мая в 04:21
Единоборства
Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов
Чаще Ливерпуля в Кубке чемпионов / Лиге чемпионов побеждали только испанский Реал (13) и итальянский Милан (7).
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Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Известный российский юрист и политик, бывший генеральный прокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет, сообщил РИА Новости представитель Омского госуниверситета.
Обновлено в 03:26
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено 31 мая в 04:31
Армия и оружие
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Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 03:03
Происшествия
На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна
Установлено, что тяжелый предмет сбросил с одного из верхних этажей жилого дома шестилетний ребенок, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК по региону.
Обновлено в 04:30
Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".
Обновлено в 00:26
Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских
В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Кино
Минкульт прокомментировал удаление гей-сцен из фильма про Элтона Джона
В Министерстве культуры прокомментировали информацию об удалении гомосексуальных сцен из фильма "Рокетмен", который рассказывает о жизни британского музыканта Элтона Джона.
Обновлено 31 мая в 10:54
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34
Космос
NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено 31 мая в 14:58
Гаджеты
После обновления Redmi K20 Pro превращается в Xiaomi Mi 9T Pro
Один из владельцев Redmi K20 Pro рассказал, что после установки глобальной бета-версии прошивки MIUI 10 Global 9.5.31 в настройках смартфона изменилось и его название — теперь там указан Xiaomi Mi 9T Pro.
Обновлено вчера в 12:06
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Политика
Путин подписал указ о переименовании аэропорта Мурманска
Президент России подписал указ о переименовании аэропорта в Мурманске.
Обновлено 31 мая в 06:06
Политика
На выборах губернатора Петербурга от ЛДПР выступит Олег Капитанов
Бумаги уже подали врио губернатора Петербурга Александр Беглов, он выступил как самовыдвиженец; бывший омбудсмен Игорь Михайлов; глава муниципального округа Южно-Приморский Андрей Алескеров, он представляет партию «Патриоты России»; глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Павел Созинов и представитель «Гражданской силы» врач Владимир Григорьев.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале
В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Театры
«Три сестры» Додина отправляются на гастроли в Лондон
Спектакль МДТ в постановке Льва Додина «Три сестры» покажут в Лондоне. Гастроли пройдут с 19 по 29 июня.
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Общество
В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно
Косовский спецназ во время вторжения на север сербского края 28 мая применил силу чрезмерно и неоправданно.
Обновлено в 01:35
Политика
Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx
Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие
В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35
В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
Обновлено вчера в 03:19
Здоровье
Пациентов ДРКБ поздравили с праздником спустившиеся с крыши супергерои
Тяжелобольных пациентов ДРКБ поздравили с Днем защиты детей спустившиеся с крыши супергерои, сообщает пресс-служба больницы.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов
В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15