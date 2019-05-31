Общество

Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт ВолочковойМосква 24 31 мая в 11:22

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Читать в источнике
с чего всё началось
"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее", — приводит
 слова градоначальника пресс-служба администрации курорта.
Ruposters.ru31 мая в 06:53

Подробнее о событии

Иосиф Пригожин: «Когда речь идет о бюджетных деньгах, лучше в этот день раздать их пенсионерам»

Новая Кубаньвчера в 15:28

Пригожин вмешался в скандал с концертом Волочковой в Анапе

News.ruвчера в 01:01

Пригожин прокомментировал отказ мэра Анапы оплачивать концерт Волочковой

РИА Новости31 мая в 19:18

Анастасия Волочкова выступит на открытии курортного сезона в Анапе бесплатно

Кубанские новости31 мая в 07:27

Скандал замяли: Анастасия Волочкова выступит на открытии сезона в Анапе

КП - Кубань31 мая в 07:36

Волочкова не расстроилась по поводу отмены ее концерта в Анапе

Кубань 2431 мая в 04:22

Глава Анапы отменил оплату шоу Анастасии Волочковой за бюджетные деньги

Коммерсантъ Ростов-на-Дону30 мая в 07:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 00:07, Ашберн
Происшествия

Три человека попытались переплыть Москву-реку

В первый день лета три человека попытались переплыть Москву-реку в разных местах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:23
Единоборства

Боксер-тяжеловес Энди Руиз отобрал у Энтони Джошуа все его титулы

В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" завершился вечер профессионального бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок британского тяжеловеса Энтони Джошуа против мексиканца Энди Руиза.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 27

Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек.
Обновлено вчера в 07:25
Общество

Гороскоп на 2 июня: Водолею лучше плыть по течению, а Близнецам – отправиться в поездку

Дипломатические способности помогут найти понимание с окружающими, в том числе с влиятельными людьми.
Обновлено вчера в 09:50
Экономика

Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей

Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено вчера в 12:39
Футбол

Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ

Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 22:18
Политика

В Китае считают сотрудничество с США единственно правильным выбором

Сотрудничество является единственно правильным выбором для США и Китая, противостояние лишь может причинить вред обеим сторонам, говорится в опубликованной Госсоветом КНР Белой книге относительно позиции Китая по торгово-экономическим консультациям.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию

В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено 31 мая в 15:55
Политика

Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Кино

В новой трилогии о Бэтмене появится Робин и Женщина-кошка

Какая из версий Робина окажется в фильме, не уточняется. Фанаты комиксов о супергероях точно знают, о чем идет речь.
Обновлено вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова

Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Рейтинг Путина резко подскочил с 32 до 72% после замечания ВЦИОМу

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на сайте новые данные после замечания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова: теперь рейтинг президента России Владимира Путина составляет 72,3%, при том что ранее заявлялось о рекордно низкой за последние 13 лет отметке в 31,7%.
Обновлено 31 мая в 09:19
Общество

Какие льготы дает волгоградцам предпенсионный возраст

По закону предпенсионеры имеют привилегии по уплате налога на землю и имущество, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также некоторые гарантии по ТК.
Обновлено вчера в 22:33
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено вчера в 03:56
Кино

Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено 31 мая в 19:57
Политика

Флаги США приспустят в память о погибших в Вирджиния-Бич

Американский лидер Дональд Трамп распорядился приспустить флаги страны в США и в других государствах в память о жертвах стрельбы в городе Вирджиния-Бич.
Обновлено вчера в 16:43
Шоу-бизнес

Алена Водонаева: «Я устала зарабатывать, решать, платить самой»

Обновлено вчера в 19:00
Общество

Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров

Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

Луценко обвинил Россию в подготовке блокады украинской ГТС

Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа на зиму, в связи с этим можно сделать вывод, что Москва намерена устроить блокаду украинских ГТС.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Фалалей расскажет о погоде на лето: народные приметы на 2 июня

Люди считали, что если идет дождь, то все лето будет солнечным.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик

В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие

Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии

С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено вчера в 16:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анастасия Волочкова
Российский общественный деятель
Российская балерина, танцовщица и общественная деятельница, народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и народная артистка Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Бенуа танца». Заслуженная артистка Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное