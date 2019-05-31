Общество
Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт ВолочковойМосква 24 31 мая в 11:22
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
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с чего всё началось
"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее", — приводит слова градоначальника пресс-служба администрации курорта.Ruposters.ru31 мая в 06:53
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Иосиф Пригожин: «Когда речь идет о бюджетных деньгах, лучше в этот день раздать их пенсионерам»
Новая Кубаньвчера в 15:28
Анастасия Волочкова выступит на открытии курортного сезона в Анапе бесплатно
Кубанские новости31 мая в 07:27
Глава Анапы отменил оплату шоу Анастасии Волочковой за бюджетные деньги
Коммерсантъ Ростов-на-Дону30 мая в 07:37
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Дипломатические способности помогут найти понимание с окружающими, в том числе с влиятельными людьми.
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Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
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Политика
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Происшествия
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В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
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Обновлено вчера в 21:42
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Общество
Какие льготы дает волгоградцам предпенсионный возраст
По закону предпенсионеры имеют привилегии по уплате налога на землю и имущество, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также некоторые гарантии по ТК.
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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае
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Политика
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Политика
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Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик
В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие
Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии
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