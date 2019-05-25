Музыка

Пригожин заявил о готовности стать продюсером дочери АлсуФАН 08:19

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности помочь дочери Алсу Микелле Абрамовой на музыкальном поприще, если соответствующая просьба поступит от ее родителей. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Пригожин отметил, что готов стать продюсером 11-летней Микеллы.
Читать в источнике
с чего всё началось

Пригожин о музыкальной карьере дочери Алсу: у неё фантастические шансы

Продюсер предположил, что Абрамова не стала участвовать в спецвыпуске шоу из-за «психологической травмы» после скандала.
Говорит Москва05:29

Подробнее о событии

Пригожин дал надежду дочери Алсу на «фантастическую карьеру»

Газета.Ru15:47

«Был лучший, но жюри побоялось»: Пригожин поддержал дочь Алсу, сравнив ее с сыном Валерии

Царьград11:30

Пригожин о музыкальной карьере дочери Алсу: у неё фантастические шансы

Говорит Москва05:29

Пригожин высказался об итогах спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

News.ru08:02

Пригожин прокомментировал результаты спецвыпуска шоу «Голос.Дети»

РИА Новости07:51

Иосиф Пригожин готов стать продюсером дочери Алсу: «У нее фантастические шансы!»

БИЗНЕС Online06:24

Пригожин пообещал устроить карьеру дочери Алсу

Московский Комсомолец08:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Обновлено в 04:26
Политика

Зеленский отреагировал на решение трибунала по морскому праву

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от РФ освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение границы РФ.
Обновлено в 08:40
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Общество

Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь

Обновлено в 15:47
Общество

Рекордные 2217 блинов испекли за сутки на сковороде во Франции

Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети

Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Обновлено в 11:37
Наука

Физики создали карту геометрии электрона

Обновлено в 15:36
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российской сборной по хоккею

Обновлено в 16:41
Происшествия

Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы

Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста

Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.
Обновлено 23 мая в 11:15
Общество

Умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн

Обновлено вчера в 18:04
Здоровье

Борьба с амброзией: в Молдове готовятся к пику цветения

В Молдове готовятся к пику цветения, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 06:16
Футбол

«Бавария» разгромила «Лейпциг» и завоевала Кубок Германии

Обновлено в 15:56
Происшествия

Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом

В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
Обновлено в 13:59
Космос

SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink

Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Кино

Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO

Обновлено в 05:03
Общество

Российских проституток проверят

В Омской области специалисты Центра СПИД проведут большую кампанию по выявлению и профилактике ВИЧ среди проституток, сообщает информагентство «Омскрегион» в субботу, 25 мая.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы

Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов

Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Экономика

Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру

В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.
Обновлено вчера в 14:48
Автоспорт

Квят остался доволен результатом в квалификации Гран-при Монако

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако.
Обновлено в 15:25
Космос

«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье

ВОЗ признала переутомление болезнью

Всемирная организация здравоохранения признала переутомление и игроманию психологическими расстройствами.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Пьяный украинец пытался свернуть шею ребенку в супермаркете

В Киеве в супермаркете пьяный мужчина пытался свернуть шею ребенку, передает "112 Украина". Инцидент произошел в очереди у кассы.
Обновлено в 14:53
Политика

Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии прошло землетрясение

Во время репетиции шоу Fantasy on Ice, в котором приняли участие фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, в Токио произошло землетрясение.
Обновлено в 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иосиф Пригожин
Российский музыкант
Российский музыкальный продюсер певицы Валерии, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристины Орбакайте, Дидюли и многих других. Создатель рекорд-лейбла NOX Music, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное