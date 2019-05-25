Музыка
Пригожин заявил о готовности стать продюсером дочери АлсуФАН 08:19
Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности помочь дочери Алсу Микелле Абрамовой на музыкальном поприще, если соответствующая просьба поступит от ее родителей. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Пригожин отметил, что готов стать продюсером 11-летней Микеллы.
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с чего всё началось
Продюсер предположил, что Абрамова не стала участвовать в спецвыпуске шоу из-за «психологической травмы» после скандала.Говорит Москва05:29
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