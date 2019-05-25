Музыка
Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеруРамблер 09:17
Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило. Он отметил, что это произошло из-за психологической травмы, которую получила девочка после разразившегося скандала.
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с чего всё началось
Продюсер предположил, что Абрамова не стала участвовать в спецвыпуске шоу из-за «психологической травмы» после скандала.Говорит Москва05:29
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Гаджеты
Инсайдер показал защитное стекло для смартфона Redmi K20
Напомним, презентация устройств запланирована на 28 мая 2019 года.
Обновлено в 15:50
Футбол
«Валенсия» обыграла «Барселону» и завоевала Кубок Испании
Финальный матч Кубка Испании, проходивший на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, завершился победой «Валенсии» над «Барселоной» со счетом 2:1. У «Валенсии» отличился Кевин Гамейро (21-я минута) и Родриго (33-я минута), у «Барселоны» мяч на счету Лионеля Месси (74-я минута).
Обновлено в 17:21
Политика
Климкин в оскорбительном тоне высказался о заявлении МИД России
«Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву и поймете масштаб нашей сегодняшней победы», – обратился Климкин к своим подписчикам в Twitter.
Обновлено в 12:07
Культура
Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»
Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено вчера в 18:03
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии: «Надеюсь, завтра мы сможем сотворить еще одну большую победу»
Вратарь сборной Финляндии Кевин Ланкинен прокомментировал победу над командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 12:10
Экономика
В России подешевела красная икра
Значительное снижение стоимости заметили оптовые покупатели Рекордный улов лососевых в 2018 году стал причиной снижения цен на красную икру в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экспертов.
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Хоккей
Международная федерация хоккея поиздевалась над униженной сборной России
Международная федерация хоккея (ИИХФ) в официальном твиттере организации поиздевалась над позорным поражением россиян в полуфинале мирового первенства 2019 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков
Как сообщил источник, террористы продолжают обстреливать город Скальбия и окрестные поселения "Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов", - рассказал источник.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Виктория Боня получила особую награду в Каннах
24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
Обновлено в 07:12
Космос
Массивные черные дыры найдены в пределах карликовых галактик
Обновлено в 19:10
Армия и оружие
Жертвами саудовских авиаударов в Йемене стали 12 человек
В пятницу жертвами налета саудовских ВВС стали девять мирных граждан, а 22 мая погибли 16 человек.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Политика
Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом
В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео
В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 16:25
Политика
Пушков ответил на слова главы Генштаба ВСУ о потере Крыма
Ранее украинский генерал рассказал о негативных впечатлениях после поездки в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, который назвал Крым 2010 года "пережитком СССР".
Обновлено в 07:53
Космос
Тольяттинцы заметили в ночном небе необычное явление
Жители Тольятти заметили ночью над городом необычное явление, как летят много ярких точек.
Обновлено в 00:58
Космос
Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено в 05:39
Общество
Внутриматочная спираль: плюсы и минусы
Внутриматочное устройство (система, ВМК) — специальный контрацептив, особенность которого заключается в том, что имплантируется в матку, а там уже влияет на гормоны и функции органов.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "полностью секретного" оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
Обновлено в 15:38
Происшествия
В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Общество
Наркобарона Коротышку заподозрили в намерении бежать из тюрьмы
Главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка потребовал смягчить условия своего содержания в тюрьме Нью-Йорка.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Кино
Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика»
Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы
Обновлено в 16:03
Экономика
Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем
Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 08:58