Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеруРамблер 09:17

Продюсер предположил, что Абрамова не стала участвовать в спецвыпуске шоу из-за «психологической травмы» после скандала.

с чего всё началось

Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило. Он отметил, что это произошло из-за психологической травмы, которую получила девочка после разразившегося скандала.

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