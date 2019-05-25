Музыка

Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеруРамблер 09:17

Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило. Он отметил, что это произошло из-за психологической травмы, которую получила девочка после разразившегося скандала.
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с чего всё началось

Пригожин о музыкальной карьере дочери Алсу: у неё фантастические шансы

Продюсер предположил, что Абрамова не стала участвовать в спецвыпуске шоу из-за «психологической травмы» после скандала.
Говорит Москва05:29

Подробнее о событии

Пригожин дал надежду дочери Алсу на «фантастическую карьеру»

Газета.Ru15:47

Пригожин о музыкальной карьере дочери Алсу: у неё фантастические шансы

Говорит Москва05:29

Пригожин пообещал устроить карьеру дочери Алсу

Московский Комсомолец08:38

Пригожин высказался об итогах спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

News.ru08:02

Пригожин прокомментировал результаты спецвыпуска шоу «Голос.Дети»

РИА Новости07:51

Иосиф Пригожин готов стать продюсером дочери Алсу: «У нее фантастические шансы!»

БИЗНЕС Online06:24

«Был лучший, но жюри побоялось»: Пригожин поддержал дочь Алсу, сравнив ее с сыном Валерии

Царьград11:30
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Гаджеты

Инсайдер показал защитное стекло для смартфона Redmi K20

Напомним, презентация устройств запланирована на 28 мая 2019 года.
Обновлено в 15:50
Футбол

«Валенсия» обыграла «Барселону» и завоевала Кубок Испании

Финальный матч Кубка Испании, проходивший на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, завершился победой «Валенсии» над «Барселоной» со счетом 2:1. У «Валенсии» отличился Кевин Гамейро (21-я минута) и Родриго (33-я минута), у «Барселоны» мяч на счету Лионеля Месси (74-я минута).
Обновлено в 17:21
Политика

Климкин в оскорбительном тоне высказался о заявлении МИД России

«Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву и поймете масштаб нашей сегодняшней победы», – обратился Климкин к своим подписчикам в Twitter.
Обновлено в 12:07
Культура

Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»

Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено вчера в 18:03
Хоккей

Вратарь сборной Финляндии: «Надеюсь, завтра мы сможем сотворить еще одну большую победу»

Вратарь сборной Финляндии Кевин Ланкинен прокомментировал победу над командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 12:10
Экономика

В России подешевела красная икра

Значительное снижение стоимости заметили оптовые покупатели Рекордный улов лососевых в 2018 году стал причиной снижения цен на красную икру в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экспертов.
Обновлено вчера в 21:14
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Хоккей

Международная федерация хоккея поиздевалась над униженной сборной России

Международная федерация хоккея (ИИХФ) в официальном твиттере организации поиздевалась над позорным поражением россиян в полуфинале мирового первенства 2019 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:30
Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

Обновлено в 18:58
Армия и оружие

Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков

Как сообщил источник, террористы продолжают обстреливать город Скальбия и окрестные поселения "Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов", - рассказал источник.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Виктория Боня получила особую награду в Каннах

24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
Обновлено в 07:12
Космос

Массивные черные дыры найдены в пределах карликовых галактик

Обновлено в 19:10
Армия и оружие

Жертвами саудовских авиаударов в Йемене стали 12 человек

В пятницу жертвами налета саудовских ВВС стали девять мирных граждан, а 22 мая погибли 16 человек.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Политика

Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом

В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео

В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 16:25
Политика

Пушков ответил на слова главы Генштаба ВСУ о потере Крыма

Ранее украинский генерал рассказал о негативных впечатлениях после поездки в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, который назвал Крым 2010 года "пережитком СССР".
Обновлено в 07:53
Космос

Тольяттинцы заметили в ночном небе необычное явление

Жители Тольятти заметили ночью над городом необычное явление, как летят много ярких точек.
Обновлено в 00:58
Космос

Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска

В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено в 05:39
Общество

Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во Владивостоке

Обновлено в 10:20
Общество

Внутриматочная спираль: плюсы и минусы

Внутриматочное устройство (система, ВМК) — специальный контрацептив, особенность которого заключается в том, что имплантируется в матку, а там уже влияет на гормоны и функции органов.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

Иран может "отправить на дно морское" американские военные корабли в Персидском заливе при помощи "полностью секретного" оружия, заявил высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
Обновлено в 15:38
Происшествия

В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Общество

Наркобарона Коротышку заподозрили в намерении бежать из тюрьмы

Главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка потребовал смягчить условия своего содержания в тюрьме Нью-Йорка.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Кино

Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика»

Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.
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Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы

Обновлено в 16:03
Экономика

Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем

Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
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Иосиф Пригожин
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Российский музыкальный продюсер певицы Валерии, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристины Орбакайте, Дидюли и многих других. Создатель рекорд-лейбла NOX Music, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ.
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Алсу
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Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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