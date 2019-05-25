Музыка
Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру»РИА Новости 07:51
Продюсер считает, что девочка очень талантлива и хорошо поет. По его мнению, у нее фантастические перспективы в музыкальной карьере. Пригожин пообещал поддержать Абрамову, если это потребуется.
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с чего всё началось
Продюсер предположил, что Абрамова не стала участвовать в спецвыпуске шоу из-за «психологической травмы» после скандала.Говорит Москва05:29
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Хоккей
Воробьев объяснил поражение сборной России в матче с финнами
Главный тренер сборной России о хоккею Илья Воробьев прокомментировал провал команды на чемпионате мира.
Обновлено в 14:14
Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об уходе в отставку
Премьер-министр Великобритании и лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку.
Обновлено вчера в 05:28
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото
Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Футбол
Гендиректор «Балтики»: 1 процент из 100, что нам придётся играть в ПФЛ
Генеральный директор калининградской «Балтики» Тажутдин Качукаев сказал, что клуб, скорее всего, останется в ФНЛ, несмотря на вылет в ПФЛ.
Обновлено в 11:48
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Происшествия
СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте
Обновлено в 14:34
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Общество
Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей
В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Хоккей
Канада — Чехия 5:1 (3-й период)
Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод борьбы в начале первого периода, когда ему досталось от нападающего сборной России Александра Овечкина в матче 1/2 финала ЧМ-2019 (1:0).
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки
Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.
Обновлено в 13:50
Кино
«Паразиты» получил Золотую пальмовую ветвь
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит
На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.
Обновлено в 07:45
Игры
Летом Google пообещал объявить стоимость, игры и детали запуска Stadia
Google только что сделал «анонс анонса» — корпорация пообещала летом поговорить в деталях о трёх самых важных пунктах касательно своей игровой стриминговой платформы Stadia, а именно: стоимость сервиса анонсы игр информация о начале работы сервиса Корпорация всё ещё не готова сказать наверняка, приедет ли она на Е3 2019, а учитывая, как скоро начнётся выставка, её появление там маловероятно.
Обновлено вчера в 15:09
Футбол
«Локомотив» отказался комментировать инцидент с игроками «Уфы»
В "Локомотиве" отказались давать комментарии по поводу ситуации с опозданием водителя автобуса "железнодорожников", который должен был встретить футболистов и тренерский штаб "Уфы".
Обновлено в 14:51
Экономика
В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ
В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление.
Обновлено в 07:52
Футбол
Барселона — Валенсия 0:0 (1-й тайм)
Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Валенсии" на финал Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:30
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие
Герой фейкового видео Навального признался, что стал жертвой монтажа
Молодой человек полностью опроверг то, что прозвучало в записи тюменского штаба Навального и рассказал о том, как снимались эти кадры на самом деле.
Обновлено в 14:51
Космос
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 05:38
Политика
Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов
Обновлено в 12:25
Авто
Самую мощную BMW M8 сфотографировали без камуфляжа
Самая мощная BMW M8 Competition получила изменённые бампера, которые смотрятся более агрессивно в сравнении с M850i.
Обновлено в 11:57
Автоспорт
Шарль Леклер: Времени на вторую попытку было предостаточно
Взвешивание тут ни при чём, времени на вторую попытку было предостаточно. Нужно было только сменить резину, а топлива в баке хватало.
Обновлено в 10:30