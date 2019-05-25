Музыка

Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру»РИА Новости 07:51

Продюсер считает, что девочка очень талантлива и хорошо поет. По его мнению, у нее фантастические перспективы в музыкальной карьере. Пригожин пообещал поддержать Абрамову, если это потребуется.
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с чего всё началось

Пригожин о музыкальной карьере дочери Алсу: у неё фантастические шансы

Продюсер предположил, что Абрамова не стала участвовать в спецвыпуске шоу из-за «психологической травмы» после скандала.
Говорит Москва05:29

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Дочке Алсу предсказали оглушительный успех после «Голоса»

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Царьград11:30

Иосиф Пригожин готов стать продюсером дочери Алсу: «У нее фантастические шансы!»

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Пригожин высказался об итогах спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

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Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру»

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Пригожин пообещал устроить карьеру дочери Алсу

Московский Комсомолец08:38

Пригожин о музыкальной карьере дочери Алсу: у неё фантастические шансы

Говорит Москва05:29
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
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Воробьев объяснил поражение сборной России в матче с финнами

Главный тренер сборной России о хоккею Илья Воробьев прокомментировал провал команды на чемпионате мира.
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Премьер-министр Великобритании и лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку.
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Генеральный директор калининградской «Балтики» Тажутдин Качукаев сказал, что клуб, скорее всего, останется в ФНЛ, несмотря на вылет в ПФЛ.
Обновлено в 11:48
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В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
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Коста-Рика отменила визы для туристов из России

Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
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Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

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В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
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В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками

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Общество

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Обновлено в 11:44
Общество

Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей

В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Хоккей

Канада — Чехия 5:1 (3-й период)

Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод борьбы в начале первого периода, когда ему досталось от нападающего сборной России Александра Овечкина в матче 1/2 финала ЧМ-2019 (1:0).
Обновлено в 13:51
Происшествия

В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки

Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.
Обновлено в 13:50
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«Паразиты» получил Золотую пальмовую ветвь

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На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.
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Google только что сделал «анонс анонса» — корпорация пообещала летом поговорить в деталях о трёх самых важных пунктах касательно своей игровой стриминговой платформы Stadia, а именно: стоимость сервиса анонсы игр информация о начале работы сервиса Корпорация всё ещё не готова сказать наверняка, приедет ли она на Е3 2019, а учитывая, как скоро начнётся выставка, её появление там маловероятно.
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У Настасьи Самбурской случилась истерика из-за отца-алкоголика

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В "Локомотиве" отказались давать комментарии по поводу ситуации с опозданием водителя автобуса "железнодорожников", который должен был встретить футболистов и тренерский штаб "Уфы".
Обновлено в 14:51
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В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление.
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Барселона — Валенсия 0:0 (1-й тайм)

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Валенсии" на финал Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
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Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

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Герой фейкового видео Навального признался, что стал жертвой монтажа

Молодой человек полностью опроверг то, что прозвучало в записи тюменского штаба Навального и рассказал о том, как снимались эти кадры на самом деле.
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Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе

Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска.
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Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов

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Самую мощную BMW M8 сфотографировали без камуфляжа

Самая мощная BMW M8 Competition получила изменённые бампера, которые смотрятся более агрессивно в сравнении с M850i.
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Шарль Леклер: Времени на вторую попытку было предостаточно

Взвешивание тут ни при чём, времени на вторую попытку было предостаточно. Нужно было только сменить резину, а топлива в баке хватало.
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Российский музыкант
Российский музыкальный продюсер певицы Валерии, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристины Орбакайте, Дидюли и многих других. Создатель рекорд-лейбла NOX Music, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ.
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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