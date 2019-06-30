Политика

Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в РадуRT на русском 10:10

Приходько баллотируется на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля в избирательном округе в Виннице.
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Иосиф Пригожин
Мне все равно, в какой стране она баллотируется. Главное, что не в нашей. С ее стороны было высказано огромное количество агрессивных слов в адрес России, наших соотечественников.
— Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсерФАН 13:10
с чего всё началось

Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал решение певицы Анастасии Приходько баллотироваться в депутаты на внеочередных парламентских выборах на Украине.
RT на русском10:10

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Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду

РИА Новости08:15

Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

RT на русском10:10

Продюсер Пригожин прокомментировал решение Приходько баллотироваться в Раду

РЕН ТВ10:58

Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

News.ru10:24

Пригожин отреагировал на решение Приходько баллотироваться в Раду

Газета.Ru13:13

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Lenta.ru07:45

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Известия07:33
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
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Анастасия Приходько
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