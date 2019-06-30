Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в РадуRT на русском 10:10

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал решение певицы Анастасии Приходько баллотироваться в депутаты на внеочередных парламентских выборах на Украине.

с чего всё началось

Мне все равно, в какой стране она баллотируется. Главное, что не в нашей. С ее стороны было высказано огромное количество агрессивных слов в адрес России, наших соотечественников.

Приходько баллотируется на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля в избирательном округе в Виннице.

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