Политика
Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в РадуRT на русском 10:10
Приходько баллотируется на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля в избирательном округе в Виннице.
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Мне все равно, в какой стране она баллотируется. Главное, что не в нашей. С ее стороны было высказано огромное количество агрессивных слов в адрес России, наших соотечественников.
— Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсерФАН 13:10
с чего всё началось
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал решение певицы Анастасии Приходько баллотироваться в депутаты на внеочередных парламентских выборах на Украине.RT на русском10:10
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