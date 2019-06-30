Политика

Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в РадуRT на русском 10:10

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал решение певицы Анастасии Приходько баллотироваться в депутаты на внеочередных парламентских выборах на Украине.
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Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

RT на русском10:10

Продюсер Пригожин прокомментировал решение Приходько баллотироваться в Раду

РЕН ТВ10:58

Выступавшая от РФ на «Евровидении» певица избирается в Раду от Винницы

Газета.Ru06:51

Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду

РИА Новости08:15

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Lenta.ru07:45

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Известия07:33

Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

News.ru10:24
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У Samsung готова 7-нанометровая технология EUV

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В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
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Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами

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В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

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Партия Зеленского подала в суд на ЦИК из-за кандидатов-клонов

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обратилась в Шестой административный апелляционный суд с требованием обязать Центризбирком внести изменения в бюллетени и указать, что так называемые депутаты-клоны не являются членами политсилы, сообщила пресс-служба партии в воскресенье.
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Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
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Общество

Почти 3 тыс. участников собрали Международные Ганзейские дни в Пскове

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Анастасия Приходько
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, певица. Заслуженная артистка Украины. Приняла участие в шоу Первого канала «Фабрика звёзд 7», в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе.
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