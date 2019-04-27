Культура

Пригожин назвал ошибкой победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»Реальное время 10:16

Победа досталась ей в зрительском голосовании, где 10-летняя девочка получила 56,5% голосов. Однако позже Первый канал объявил о проведении проверки из-за обнаруженных "аномальностей".
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Пригожин назвал результаты голосования на шоу «Голос. Дети» ошибочными

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Газета.Ru09:11

Пригожин: «Мочить» ребенка – последнее дело!

Национальная служба новостей06:00

Пригожин на примере Валерии объяснил скандал с дочерью Алсу на шоу «Голос. Дети»

ФАН05:16
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Культура

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Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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