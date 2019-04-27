Культура
Пригожин назвал ошибкой победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»Реальное время 10:16
Победа досталась ей в зрительском голосовании, где 10-летняя девочка получила 56,5% голосов. Однако позже Первый канал объявил о проведении проверки из-за обнаруженных "аномальностей".
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Иосиф Пригожин о скандале с победой дочки Алсу на «Голосе»: За детей спрашивать надо со взрослых
Комсомольская правда06:20
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
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