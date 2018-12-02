с чего всё началось

Чтобы не прослыть последним лохом, по себе людей я впредь не меряю. Раз на русском языке петь плохо, будут слушать я теперь Валерию. Там все чистенько, ну, прям как в каземате, и во славу, несомненно, божию. У меня ж, как в жизни - мат на мате, да ещё с моей пропитой рожею.

«Словесный баттл» между мужчинами начался после того, как в одном из интервью Иосиф Пригожин назвал фанатов Шнура «лохами». Шнуров в свойственной ему манере ответил на этот выпад в стихах. В свою очередь Пригожин тоже написал короткий поэтический ответ, но и этот выпад Шнуров парировал.

Музыка Музыка Директор Ротару прокомментировал отмену выступлений певицы в России

Музыка Музыка Guardian назвала 100 лучших песен 2018 года Сингл This Is America американского рэпера Дональда Гловера, более известного под псевдонимом Childish Gambino, возглавил список ста лучших песен 2018 года по версии британской газеты The Gardian.

Музыка Музыка Директор Эрмитажа заявил, что не разрешает снимать клипы в музее Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что в музее нельзя снимать видеоклипы, в отличие от Лувра, где свой клип на «Apeshit» сняли Бейонсе и Джей Зи.

Музыка Музыка Редкие фото Дэвида Боуи покажут на выставке в Москве в 2019 году Основную часть экспозиции составят портреты Боуи с частной фотосессии, проведенной Шапиро в 1974 году в Лос-Анджелесе и длившейся 12 часов.

Музыка Музыка Москалькова пообещала разобраться с причинами отмен концертов рэперов

Музыка Музыка Поклонники Оззи Осборна поздравляют музыканта с 70-летним юбилеем Сегодня, 3 декабря, известный музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отмечает 70-летний юбилей, фанаты со всего мира поздравляют исполнителя на его странице в Instagram.

Музыка Музыка Сурганова и Оркестр отыграли в Чите

Музыка Музыка Брайан Джонсон и Джо Эллиотт вспомнят историю Def Leppard Несмотря на череду несчастий: алкоголизм, ранняя смерть гитариста Стива Кларка, автомобильная авария, в которой барабанщик Рик Аллен потерял руку, обрушившихся на Def Leppard, группа в 80-е записала большое количество мегахитов и первая в 1987 году выступила на круглой рок-сцене с шоу "Hysteria".Эфир в 00.25.

Музыка Музыка Стартовала продажа первых билетов на Пикник «Афиши»-2019 😍 На портале «Афиша» открылась продажа первой партии билетов (early birds) на Пикник «Афиши»-2019, который 3 августа по традиции пройдет в музее-заповеднике «Коломенское».

Музыка Музыка В Красноярске пройдет инклюзивный творческий фестиваль «Крылья успеха» В этом году фестиваль приурочен к Году волонтёрства и пройдёт уже в девятый раз.

Музыка Музыка Поеду к Алле в гости: Буйнов собирается навестить Пугачеву За кулисами ежегодного фестиваля «Песня года 2018» Александр Буйнов признался, что собирается навестить Аллу Борисовну.

Музыка Музыка Хедлайнером будущего «Нашествия» станет «Мумий Тролль» Символика названия сета проста: число "20" станет лейтмотивом выступления "Мумий Тролля", так как группа недавно отпраздновала 20-летие альбома "Морская", а в 2019 году фестиваль "Нашествие" тоже отметит 20 лет.

Музыка Музыка Сестра Ольги Бузовой Анна снялась в клипе рэпера ST Сама ведущая Дома-2 когда-то уже снимала рэпера в видеоклипе, который стал новым гимном телепроекта. Отметим, Алексей является другом Ольги.

Музыка Музыка Ольга Серябкина даст первый сольный концерт Дебютный сольный концерт проекта Molly экс-участницы группы "Серебро" Ольги Серябкиной состоится в клубе "Известия Hall" 20 апреля 2019 года.