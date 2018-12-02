Музыка
Пригожин назвал мат символом русской культуры
Пригожин назвал мат символом русской культурыИзвестия07:50
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к творчеству лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, в котором есть нецензурная лексика.
Известия07:50
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Чтобы не прослыть последним лохом, по себе людей я впредь не меряю. Раз на русском языке петь плохо, будут слушать я теперь Валерию. Там все чистенько, ну, прям как в каземате, и во славу, несомненно, божию. У меня ж, как в жизни - мат на мате, да ещё с моей пропитой рожею.
с чего всё началось
После этого Шнуров в своем "Инстаграме" иронично извинился перед Пригожиным за свои тексты и написал, что "раз на русском языке петь плохо", то он теперь будет слушать Валерию.Вести.Ru03:14
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