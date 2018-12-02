Музыка
Пригожин назвал мат символом русской культуры
Пригожин назвал мат символом русской культурыИзвестия07:50
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к творчеству лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, в котором есть нецензурная лексика.
Известия07:50
Оценить
541 человек отреагировал
Чтобы не прослыть последним лохом, по себе людей я впредь не меряю. Раз на русском языке петь плохо, будут слушать я теперь Валерию. Там все чистенько, ну, прям как в каземате, и во славу, несомненно, божию. У меня ж, как в жизни - мат на мате, да ещё с моей пропитой рожею.
с чего всё началось
После этого Шнуров в своем "Инстаграме" иронично извинился перед Пригожиным за свои тексты и написал, что "раз на русском языке петь плохо", то он теперь будет слушать Валерию.Вести.Ru03:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Музыка
Директор Ротару прокомментировал отмену выступлений певицы в России
Обновлено в 15:17
Музыка
Guardian назвала 100 лучших песен 2018 года
Сингл This Is America американского рэпера Дональда Гловера, более известного под псевдонимом Childish Gambino, возглавил список ста лучших песен 2018 года по версии британской газеты The Gardian.
Обновлено в 13:58
Музыка
Директор Эрмитажа заявил, что не разрешает снимать клипы в музее
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что в музее нельзя снимать видеоклипы, в отличие от Лувра, где свой клип на «Apeshit» сняли Бейонсе и Джей Зи.
Обновлено в 13:57
Музыка
Редкие фото Дэвида Боуи покажут на выставке в Москве в 2019 году
Основную часть экспозиции составят портреты Боуи с частной фотосессии, проведенной Шапиро в 1974 году в Лос-Анджелесе и длившейся 12 часов.
Обновлено в 14:01
Музыка
Поклонники Оззи Осборна поздравляют музыканта с 70-летним юбилеем
Сегодня, 3 декабря, известный музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отмечает 70-летний юбилей, фанаты со всего мира поздравляют исполнителя на его странице в Instagram.
Обновлено в 14:45
Музыка
Москалькова пообещала разобраться с причинами отмен концертов рэперов
Обновлено в 13:35
Музыка
Леонтьев решил проститься со сценой
«Дни.ру» сообщают, что 69-летний певец Валерий Леонтьев заявил об усталости и желании уйти со сцены.
Обновлено в 10:14
Музыка
Стартовала продажа первых билетов на Пикник «Афиши»-2019 😍
На портале «Афиша» открылась продажа первой партии билетов (early birds) на Пикник «Афиши»-2019, который 3 августа по традиции пройдет в музее-заповеднике «Коломенское».
Обновлено в 06:45
Музыка
Поеду к Алле в гости: Буйнов собирается навестить Пугачеву
За кулисами ежегодного фестиваля «Песня года 2018» Александр Буйнов признался, что собирается навестить Аллу Борисовну.
Обновлено в 08:48
Музыка
Хедлайнером будущего «Нашествия» станет «Мумий Тролль»
Символика названия сета проста: число "20" станет лейтмотивом выступления "Мумий Тролля", так как группа недавно отпраздновала 20-летие альбома "Морская", а в 2019 году фестиваль "Нашествие" тоже отметит 20 лет.
Обновлено в 13:00
Музыка
Радий Хабиров посмотрел «Танец длиною в жизнь»
В программу концерта, который прошел в Государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе, вошли танцевальные номера в постановке Хашима Мустаева, восстановленные творческим коллективом ансамбля.
Обновлено в 15:12
Музыка
Ольга Серябкина даст первый сольный концерт
Дебютный сольный концерт проекта Molly экс-участницы группы "Серебро" Ольги Серябкиной состоится в клубе "Известия Hall" 20 апреля 2019 года.
Обновлено в 08:03
Музыка
Сестра Ольги Бузовой Анна снялась в клипе рэпера ST
Сама ведущая Дома-2 когда-то уже снимала рэпера в видеоклипе, который стал новым гимном телепроекта. Отметим, Алексей является другом Ольги.
Обновлено в 13:03
Музыка
ГСО Татарстана выступит с Аидой Гарифуллиной
После Казани Аида Гарифуллина и ГСО РТ под управлением Александра Сладковского выступят 11 декабря в Москве и 14 декабря в Альметьевске.
Обновлено в 10:01
Музыка
«Конец фильма» выпустил «Город грехов» в стилистике одноименного фильма
Группа "Конец фильма" представила свой новый альбом "Город грехов" 3 декабря 2018 года.
Обновлено в 10:19