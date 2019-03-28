Политика

Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреляИнтерфакс 10:26

Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вынесение приговора Марии Бутиной состоится 26 апреля

ТАСС10:40

Названа дата вынесения приговора Марии Бутиной

Известия10:28

Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля

Интерфакс10:26

Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля

RT на русском10:15

Названа дата вынесения приговора Бутиной

Газета.Ru10:14

Бутину могут выслать из США сразу после приговора, заявил адвокат

РИА Новости10:31

Вынесение приговора россиянке Марии Бутиной в американском суде состоится 26-го апреля

Эхо Москвы10:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Происшествия

ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина

Обновлено в 09:51
Политика

Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17

Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.
Обновлено в 10:39
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России

В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Космос

Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле

Памятник первому космонавту в истории человечества — Юрию Гагарину — установили в израильском городе Нетания.
Обновлено в 12:58
Экономика

Британия скрыла от России данные о счетах россиян

Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании.
Обновлено в 06:55
Культура

YouTube удалил последние выпуски Дудя и Парфенова

С видеохостинга YouTube пропали последние выпуски программ Леонида Парефенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 03:49
Игры

Gearbox анонсировала Borderlands 3

Студия Gearbox Software в рамках выставки PAX East 2019 анонсировала третью часть Borderlands.
Обновлено в 15:08
Политика

Парламент Британии проголосует по соглашению с ЕС без политдекларации

Спикер нижней палаты британского парламента (палата общин) Джон Беркоу поддержал голосование по проекту соглашения с Евросоюзом о выходе Соединенного Королевства из состава объединения (Brexit), которое запланировано на 29 марта, но не по политической декларации.
Обновлено в 15:02
Здоровье

Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»

В забастовке участвует около половины персонала.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Абызова поместят в СИЗО «Лефортово»

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, которого обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере, будет содержаться под арестом в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве, сообщил его адвокат.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

Суд отправил Ишаева под домашний арест

Обновлено в 13:40
Здоровье

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Мосгорсуд выпустил из СИЗО фигуранта дела братьев Магомедовых

Обновлено в 11:40
Общество

Опубликован рейтинг лучших аэропортов мира

Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Крыму арестовали девять подозреваемых в терроризме

Суд в Симферополе арестовал до 15 мая девять предполагаемых участников запрещенной в России террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает пресс-служба Киевского районного суда в четверг, 28 марта.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Ирина Аманти встала на защиту экс-возлюбленного Юлии Началовой

Обновлено в 09:05
Хоккей

ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции

Обновлено в 15:11
Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет

Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Экономика

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Игры

На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился первый постер игры

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 внезапно напомнили о себе, опубликовав на официальном сайте проекта первый полноценный (и очень стильный) арт, на котором изображен обычный вольный сталкер.
Обновлено в 15:00
Общество

Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла

Обновлено в 03:15
Происшествия

Пассажирский лайнер влетел в стаю птиц и повредил двигатель

В канадской провинции Онтарио пассажирский самолет Airbus A321 при заходе на посадку столкнулся с птицами, летавшими около воздушной гавани Оттавы.
Обновлено в 14:35
Музыка

Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии

Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle.
Обновлено в 14:19
Политика

Дания попросила учесть в маршруте СП-2 затопленное химическое оружие

Обновлено в 09:39
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Израиль нанес авиаудар по Алеппо

Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.
Обновлено в 01:32
Общество

ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения

Как уточнили в пресс-службе ОНФ, результатом работы проекта станет "Народный стандарт службы занятости населения", который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае

Обновлено в 13:40
Авто

Aurus выпустит гоночный автомобиль

Загадочное тизерное видео, раскрывающее часть кузова спортивного болида, появилось на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 02:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное