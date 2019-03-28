Политика
Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреляИнтерфакс 10:26
Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Происшествия
ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина
Обновлено в 09:51
Политика
Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17
Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.
Обновлено в 10:39
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Космос
Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле
Памятник первому космонавту в истории человечества — Юрию Гагарину — установили в израильском городе Нетания.
Обновлено в 12:58
Экономика
Британия скрыла от России данные о счетах россиян
Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании.
Обновлено в 06:55
Культура
YouTube удалил последние выпуски Дудя и Парфенова
С видеохостинга YouTube пропали последние выпуски программ Леонида Парефенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 03:49
Игры
Gearbox анонсировала Borderlands 3
Студия Gearbox Software в рамках выставки PAX East 2019 анонсировала третью часть Borderlands.
Обновлено в 15:08
Политика
Парламент Британии проголосует по соглашению с ЕС без политдекларации
Спикер нижней палаты британского парламента (палата общин) Джон Беркоу поддержал голосование по проекту соглашения с Евросоюзом о выходе Соединенного Королевства из состава объединения (Brexit), которое запланировано на 29 марта, но не по политической декларации.
Обновлено в 15:02
Здоровье
Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»
В забастовке участвует около половины персонала.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Абызова поместят в СИЗО «Лефортово»
Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, которого обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере, будет содержаться под арестом в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве, сообщил его адвокат.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
Суд отправил Ишаева под домашний арест
Обновлено в 13:40
Здоровье
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Общество
Опубликован рейтинг лучших аэропортов мира
Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Крыму арестовали девять подозреваемых в терроризме
Суд в Симферополе арестовал до 15 мая девять предполагаемых участников запрещенной в России террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает пресс-служба Киевского районного суда в четверг, 28 марта.
Обновлено в 03:19
Хоккей
ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции
Обновлено в 15:11
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Игры
На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился первый постер игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 внезапно напомнили о себе, опубликовав на официальном сайте проекта первый полноценный (и очень стильный) арт, на котором изображен обычный вольный сталкер.
Обновлено в 15:00
Общество
Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла
Обновлено в 03:15
Происшествия
Пассажирский лайнер влетел в стаю птиц и повредил двигатель
В канадской провинции Онтарио пассажирский самолет Airbus A321 при заходе на посадку столкнулся с птицами, летавшими около воздушной гавани Оттавы.
Обновлено в 14:35
Музыка
Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии
Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Израиль нанес авиаудар по Алеппо
Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.
Обновлено в 01:32
Общество
ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения
Как уточнили в пресс-службе ОНФ, результатом работы проекта станет "Народный стандарт службы занятости населения", который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае
Обновлено в 13:40
Авто
Aurus выпустит гоночный автомобиль
Загадочное тизерное видео, раскрывающее часть кузова спортивного болида, появилось на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 02:27