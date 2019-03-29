Политика
Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреляИнтерфакс 10:26
Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.
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Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Происшествия
Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.
Обновлено в 08:42
Политика
Москвичей с временной регистрацией хотят допустить на выборы мэра
Глава МГИК Валентин Горбунов уточнил, что возможность голосовать получат те жители Москвы, которые оформят временную регистрацию не менее чем за три месяца до выборов.
Обновлено в 17:13
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Центральная мечеть Лондона оцеплена полицией
По информации британских СМИ, Центральная мечеть Лондона оцеплена вооруженной полицией, правоохранители ведут поиски подозреваемого, ранившему ножом человека неподалеку от нее.
Обновлено в 17:29
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и защите госсимволов
За оскорбление государственных символов и институтов власти грозит штраф до 300 тыс. руб.
Обновлено в 18:20
Здоровье
Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»
В забастовке участвует около половины персонала.
Обновлено в 15:31
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Общество
В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?
В Москве, как и в любом другом городе, есть районы более и менее престижные.
Обновлено в 17:04
Наука
Археологи обнаружили древнюю этрусскую гробницу на острове Корсика
Группа исследователей во главе с Франком Леандри (Franck Leandri) из Французского национального института превентивных археологических исследований обнаружили гробницу, принадлежащую древней этрусской цивилизации, на территории коммуны Алерии в восточной части острова Корсика.
Обновлено в 01:03
Общество
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Футбол
Атаманенко: похоже, Медведев плохо информирован, «Спартак» — № 1 по аудитории
Коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко прокомментировал слова президента и генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который ранее заявил, что у красно-белых нет такой ТВ-аудитории, как у питерского клуба.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Общество
Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла
Обновлено в 03:15
Политика
Германия может столкнуться с нехваткой медикаментов из-за Brexit
Начальник немецкого министерства здравоохранения Йенс Спан уверен, что если "Брекзит" состоится без сделки, то тысячи и десятки тысяч лекарств утратят легальный статус на немецком рынке, т.к. у Германии нет требуемых механизмов лицензирования медикаментов.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Сыновья Кожевниковой приняли участие в модном показе Галины Юдашкиной
Кроме сыновей Кожевниковой, в дефиле бренда Yudashkin Kids также участвовали дочь Татьяны Навки, дети Филиппа Киркорова, Лиза Галкина и сын Яны Рудковской Саша Плющенко.
Обновлено в 13:36
Культура
Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение
Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено вчера в 20:48
Здоровье
Русфонд удалил упоминания о прививках из историй тяжелобольных детей
С сайта Русфонда удалены упоминания о возможной связи заболеваний его подопечных со сделанными им прививками.
Обновлено в 11:23
Наука
От хитридиомикоза пострадал 501 вид амфибий
Исследователи проанализировали данные о причинах смерти разных амфибий за несколько десятилетий и пришли к выводу, что для 501 вида заболевание хитридиомикозом послужило причиной снижения численности.
Обновлено в 14:00
Футбол
Спортивный директор «Реала» встретился с агентом Йовича и Пьянича
28-го марта спортивный директор «Реала» Хосе Анхель и агент Фали Рамадани встретились на базе мадридского клуба, сообщает Marca.
Обновлено в 18:21
Политика
США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.
Обновлено в 14:30
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Чернобыль» от HBO
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Александр Фролов рассказал об иске на квартиру Началовой
Александр Фролов, экс супруг известной певицы Началовой, скончавшейся трагической смертью 16 марта, впервые прокомментировал слухи о судебном разбирательстве по поводу совместно принадлежащей им квартиры.
Обновлено в 03:18
Здоровье
Эксперты ОНФ запустят проект по качеству медицины в первичном звене
Эксперты Общероссийского народного фронта начинают работу над новым проектом по здравоохранению, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.
Обновлено в 11:46
Музыка
Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии
Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49