Политика

Приговор Марии Бутиной вынесут 26 апреляКоммерсантъ 16:49

Один из адвокатов россиянки Роберт Дрисколл заявил ТАСС, что госпожа Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США. Он рассказал, что защита будет настаивать на вынесении ей приговора, равного уже отбытому под стражей сроку.
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Названа дата вынесения приговора Бутиной

Газета.Ru10:14

Названа дата вынесения приговора Марии Бутиной

Известия10:28

Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля

Интерфакс10:26

Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля

RT на русском10:15

Вынесение приговора Марии Бутиной состоится 26 апреля

ТАСС10:40

Бутину могут выслать из США сразу после приговора, заявил адвокат

РИА Новости10:31

Вынесение приговора россиянке Марии Бутиной в американском суде состоится 26-го апреля

Эхо Москвы10:30
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