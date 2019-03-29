Политика
Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреляИнтерфакс 10:26
Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.
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Футбол
Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины
Обновлено в 18:46
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Как сообщалось ранее, Ford Kuga четвертого поколения построят на базе новой глобальной платформы C2, которую уже «опробовали» на последнем Ford Focus.
Обновлено в 05:47
Наука
Археологи обнаружили древнюю этрусскую гробницу на острове Корсика
Группа исследователей во главе с Франком Леандри (Franck Leandri) из Французского национального института превентивных археологических исследований обнаружили гробницу, принадлежащую древней этрусской цивилизации, на территории коммуны Алерии в восточной части острова Корсика.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Хоккей
Гол Панарина принес «Коламбусу» победу над «Монреалем»
"Коламбус" на своем льду обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). Автором победной шайбы стал российский нападающий Артемий Панарин.
Обновлено в 21:42
Политика
Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес
Олег Майами признался в любви Ольге Бузовой
В передаче «Дом-2» пытался найти свою любовь также и Олег Майами. Певец запомнился телезрителям по участию в шоу «Голос».
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
Индия успешно сбила спутник и назвала себя космической державой
Обновлено вчера в 08:26
Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Политика
Путину доложили о задержании экс-полпреда Виктора Ишаева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о задержании бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктора Ишаева, которого обвиняют в хищении денег у «Роснефти», сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:48
Теннис
Маррей откроет Лондонский марафон
Обновлено в 18:31
Политика
США потратили за пять лет на армию Украины более $1,3 млрд
Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил «Известиям», что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 19:43
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено в 19:00
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо в течение 15 лет занимать госпосты
Власти Венесуэлы полагают, что Гуайдо подделал свою декларацию, а средства получал от «международных инстанций».
Обновлено в 19:00
Общество
Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами
Ранее стало известно, что за короткий срок из-за низких зарплат и слишком большой нагрузки из роддома уволились 14 врачей, 5 акушеров-гинекологов, 2 неонатолога.
Обновлено в 14:09
Общество
Сахалинские пенсионеры увозят с собой размер фиксированной выплаты страховой пенсии
Покидая Сахалинскую область, пенсионер «увозит» с собой именно эту фиксированную выплату к страховой составляющей пенсии, то есть ту, которая назначена за периоды работы.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие
Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море
В Сети появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море.
Обновлено в 20:22
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 18:13
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова
Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25
Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Экономика
Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии
В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Исчезнувшая в Южно-Сахалинске девочка нашлась
В Южно-Сахалинске нашли 14-летнюю восьмиклассницу Алену Пархоменко. Девочка не вернулась домой 28 марта.
Обновлено в 20:51
Общество
«Обломки так и валяются»: в Пионерском обвалился фасад девятиэтажного дома
В Пионерском осыпается фасад дома № 9 на улице Садовой.
Обновлено в 21:04