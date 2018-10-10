Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 маяГазета.Ru вчера в 16:30
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
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Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие
На Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы
В главном смотре Вооруженных сил страны в этом году примут участие более 13000 человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета и кабриолеты Aurus В Москве на Красной площади утром во вторник, 7 мая, прошла генеральная репетиция парада Победы, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:50
Политика
Андрей Мерзликин пересёк границу Украины через рапсовое поле
Обновлено в 05:45
Общество
У ставропольского чиновника нашли дом в Канаде
Отпрыск члена «Единой России» Заура Искендерова владеет половиной квартиры, домом на 420 квадратных метров и участком в 1650 квадратных метров, а ребенок жириновца Андрея Лугового является обладателем участка в 1000 квадратных метров и 130-метрового дома.
Обновлено в 15:00
Политика
Президент Финляндии: у Арктики нет иммунитета к напряженности
По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, Арктический регион больше не защищен от политических противоречий, что в скором времени может привести к конфликтам в рамках силовой политики, проводимой рядом государств.
Обновлено в 16:49
Футбол
Вайналдум признался, что был зол на Клоппа, когда остался в запасе
Голландец вышел на поле во втором тайме и оформил дубль.
Обновлено в 17:18
Спорт
Представлен Боевой пропуск для The International 2019
Компания Valve выпустила Боевой пропуск для главного турнира года по Dota 2 — The International 2019.
Обновлено в 17:17
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51
Футбол
Робертсон: Главное, что «Ливерпуль» вышел в финал
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) и выход команды в финал турнира.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
Американский беспилотник провёл разведку у берегов Крыма
У берегов Крыма провёл разведку стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС Соединённых Штатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Общество
Минобороны показало неопубликованные фотографии полководцев ВОВ
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Обновлено в 17:18
Кино
По песням Татьяны Булановой сняли телесериал
Правда, сама Буланова (в жизни - очень скромный, деликатный и замечательный человек) считает, что режиссер Александр Кананович использовал только некоторые коллизии ее судьбы, а в целом эта история - художественный вымысел.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства».
Обновлено в 16:35
Происшествия
«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено в 12:27
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Общество
В подмосковном Петрищеве построят новый музей Зои Космодемьянской
Деревня Петрищево, что находится в Рузском городском округе Подмосковья, знаменита как место подвига Зои Космодемьянской.
Обновлено в 09:42
Кино
Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе
Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено в 17:44
Спорт
Российская бегунья Савина дисквалифицирована на 12 лет
Тренер спортсменки отстранен на четыре года Российскую бегунью на средние дистанции Ксению Савину дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на 12 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.
Обновлено в 15:08
Экономика
Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году
Согласно прогнозу, ВВП в 2019 году в РФ снизится до 1,5% против ноябрьской оценки в 1,6%.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Пентагон обвинил Иран в подготовке атаки на военных США
Соединенные Штаты получили информацию о якобы готовящейся атаке Ирана на американских военнослужащих на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Присутствовавший на родах Меган Маркл принц Гарри гордится женой
Сегодня, шестого мая, в семье принца Гарри и Меган Маркл произошло долгожданное пополнение. Меган подарила своему супругу мальчика.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых мощных смартфонов
Эксперты AnTuTu назвали самые мощные смартфоны на базе Android по итогам апреля.
Обновлено в 15:34
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Обновлено в 15:05
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09