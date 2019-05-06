Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 маяГазета.Ru вчера в 16:30

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
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Суд в Москве огласит приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

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Адвокат порассуждал о судьбе Кокорина и Мамаева

Газета.Ru10:00

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Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда

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Адвокат Жорин — о процессе над Кокориным и Мамаевым

RT на русском13:28

Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву

ТАСС17:05

Главные новости к утру 7 мая

Коммерсантъ00:01
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
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Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
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Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Общество

Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
Обновлено в 17:37
Армия и оружие

Португальца из сбитого в Ливии силами Хафтара самолета сняли на видео

Обновлено в 11:56
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

На Украине допустили укрепление границы с Россией ядерными минами

Украине никто не может запретить разместить ядерные мины на границе с Россией. Об этом заявил военный эксперт Игорь Козий.
Обновлено в 13:57
Кино

Очередной эпизод «Игры престолов» зрители назвали провальным

Обновлено в 20:58
Происшествия

Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday

Обновлено в 18:04
Армия и оружие

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 украинских ВВС, оставшихся на территории Крыма, окончательно потеряны в качестве боевых единиц.
Обновлено в 21:11
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Обновлено в 15:05
Авто

Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро за дизельный скандал

Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche заплатит штраф в размере почти полмиллиарда долларов за дизельный скандал.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено в 16:02
Общество

Эшли Грэм вышла в свет без юбки, надев прозрачные колготки поверх туфель

Эшли Грэм решила пойти по самому простому пути и надела на себя минимум одежды.
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Актриса Самбурская со скандалом покинула Театр на Малой Бронной

Обновлено в 19:26
Армия и оружие

CNN: США считают, что Иран перебрасывает морем баллистические ракеты

Вашингтон полагает, что Иран, вероятно, осуществляет переброску баллистических ракет малой дальности на борту кораблей, которые находятся в Персидском заливе.
Обновлено в 16:57
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Врачи рассказали, как спастись от аллергии на пыльцу

Врач аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Наталия Шартанова рассказала, что для защиты глаз следует надевать очки, а после выхода на улицу стоит принимать душ и мыть голову.
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Гаджеты

Google презентовала новую версию Android

Американская компания Google презентовала новую версию операционной системы Android. Презентация прошла во вторник, 7 мая, в Калифорнии США.
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Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

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Политика

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12
Политика

Суд на Украине продлил арест Кириллу Вышинскому до конца июля

Подольский суд Киева продлил руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 июля, сообщил адвокат обвиняемого Андрей Доманский.
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Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
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Одни старики: фильмы о войне россияне оценили выше современных

Только 16% опрошенных считают, что современные фильмы и сериалы о Великой Отечественной войне лучше советских.
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Футбол

Дзюба поздравил «Ливерпуль» с невероятной победой над «Барселоной»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поздравил «Ливерпуль» с рагромной победой над «Барселоной» и выходом в финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 19:10
Здоровье

Тадалафил эффективен для лечения сердечной недостаточности

Исследование лекарственного препарата Тадалафил на животной модели доказывает, что этот препарат биологически эффективен для лечения сердечной недостаточности.
Обновлено в 05:42
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«Бюджетный» iPhone XR в магазинах подешевел уже на 25%

Обновлено в 15:07
Политика

Коломойский назвал срок возвращения на Украину

Украинский бизнесмен и экс-глава "Приватбанка" Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.info, что намерен вернуться на Украину после инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.
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На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне

Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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