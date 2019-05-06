Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 маяГазета.Ru вчера в 16:30
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
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