Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 маяГазета.Ru 06 мая в 16:30
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Коломойский: Тимошенко просила помочь ей на выборах
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко просила его помочь ей на выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Пакистане три человека погибли, 18 пострадали при взрыве у храма
По меньшей мере три человека погибли, 18 пострадали в результате взрыва около храма Дата-Дарбар в пакистанском Лахоре, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на власти.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево рейс, который готовился к вылету в Ригу. Как сообщает телеграм-канал Mash, пассажиров вывели из лайнера.
Обновлено вчера в 18:03
Футбол
Геркус: Клопп — великий, но для памятника на «Энфилде» нужна победа в финале
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). «Ливерпуль» этим матчем уже взял Лигу чемпионов.
Обновлено в 00:30
Общество
Российские учителя получат рекомендации по ведению соцсетей
Как сообщает РИА "Новости", уже к началу нового учебного года министерство вместе с экспертами может разработать рекомендации по ведению соцсетей, предназначенные для педагогов.
Обновлено вчера в 21:33
Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника
Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Общество
В Новосибирске установили памятник Сталину
Обновлено в 01:33
Общество
В России упростят процедуру признания инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено вчера в 06:54
Хоккей
«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:17
Политика
Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
40 венесуэльских военных нарушили границу с Колумбией, сообщили СМИ
Около 40 военнослужащих армии Венесуэлы, вероятно, нарушили границу с Колумбией, пишет газета El Tiempo.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Экс-министр связи Якутии Александр Борисов скончался
Экс-министр связи республики, автор популярной телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии» Александр Борисов скончался сегодня, 8 мая, сообщает телеканал «Якутия 24».Эту информацию подтвердили в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В центре Москвы нашли труп полицейского
В ночь на 8 мая в центре Москвы нашли труп полицейского.
Обновлено в 01:47
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
Суд арестовал четырех фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
Суд в Самаре арестовал четырех членов группы, которая поставляла загрязненную нефть в "Дружбу", чтобы скрыть хищение сырья, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 09:46
Авто
Обновленная модель Hyundai Elantra успешно стартовала в России
Обновленный седан Hyundai Elantra, вышедший на российский рынок чуть больше месяца назад, в апреле нашел 353 покупателя.
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Треть границ между субъектами РФ внесена в госреестр недвижимости
По итогам первого квартала 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 112 из 378 границ между субъектами Российской Федерации.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Жители Соловьевки поймали ребенка, упавшего с четвертого этажа
Обновлено вчера в 06:31
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме.
Обновлено в 01:15
Общество
В гордуме Челябинска назвали самого богатого депутата
Самым состоятельным оказался Виталий Рыльских, заработавший 286,9 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:42
Политика
Уилан объяснил свой арест «местью» России за санкции США
Задержанный по подозрению в шпионаже в пользу США американец Пол Уилан полагает, что его арест является "местью" России за санкции Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Проигравшая английскому клубу «Ливерпуль» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов испанская «Барселона» поздравила противников с победой.
Обновлено в 01:03