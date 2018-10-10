Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 маяГазета.Ru 06 мая в 16:30

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
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Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву

ТАССвчера в 17:05

Пресненский суд должен огласить приговор по делу о драках, фигурантами которого являются футболисты Кокорин и Мамаев

Эхо Москвы01:31

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РИА Новостивчера в 17:09

Суд в Москве сегодня огласит приговор Кокорину, Мамаеву и их соучастникам

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Известиявчера в 10:37

Адвокат Жорин — о процессе над Кокориным и Мамаевым

RT на русскомвчера в 13:28

Адвокат порассуждал о судьбе Кокорина и Мамаева

Газета.Ruвчера в 10:00
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Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100

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Обновлено вчера в 11:32
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
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Политика

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко просила его помочь ей на выборах президента Украины.
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Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В Пакистане три человека погибли, 18 пострадали при взрыве у храма

По меньшей мере три человека погибли, 18 пострадали в результате взрыва около храма Дата-Дарбар в пакистанском Лахоре, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на власти.
Обновлено в 00:36
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари

В московском аэропорту Шереметьево рейс, который готовился к вылету в Ригу. Как сообщает телеграм-канал Mash, пассажиров вывели из лайнера.
Обновлено вчера в 18:03
Футбол

Геркус: Клопп — великий, но для памятника на «Энфилде» нужна победа в финале

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). «Ливерпуль» этим матчем уже взял Лигу чемпионов.
Обновлено в 00:30
Общество

Российские учителя получат рекомендации по ведению соцсетей

Как сообщает РИА "Новости", уже к началу нового учебного года министерство вместе с экспертами может разработать рекомендации по ведению соцсетей, предназначенные для педагогов.
Обновлено вчера в 21:33
Путешествия

Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов

Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено вчера в 11:00
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Общество

В Новосибирске установили памятник Сталину

Обновлено в 01:33
Общество

В России упростят процедуру признания инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено вчера в 06:54
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«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ

В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:17
Политика

Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

40 венесуэльских военных нарушили границу с Колумбией, сообщили СМИ

Около 40 военнослужащих армии Венесуэлы, вероятно, нарушили границу с Колумбией, пишет газета El Tiempo.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Экс-министр связи Якутии Александр Борисов скончался

Экс-министр связи республики, автор популярной телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии» Александр Борисов скончался сегодня, 8 мая, сообщает телеканал «Якутия 24».Эту информацию подтвердили в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В центре Москвы нашли труп полицейского

В ночь на 8 мая в центре Москвы нашли труп полицейского.
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Политика

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

Суд арестовал четырех фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Суд в Самаре арестовал четырех членов группы, которая поставляла загрязненную нефть в "Дружбу", чтобы скрыть хищение сырья, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 09:46
Авто

Обновленная модель Hyundai Elantra успешно стартовала в России

Обновленный седан Hyundai Elantra, вышедший на российский рынок чуть больше месяца назад, в апреле нашел 353 покупателя.
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Треть границ между субъектами РФ внесена в госреестр недвижимости

По итогам первого квартала 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 112 из 378 границ между субъектами Российской Федерации.
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Происшествия

Жители Соловьевки поймали ребенка, упавшего с четвертого этажа

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Самбурская со скандалом ушла из театра

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме.
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В гордуме Челябинска назвали самого богатого депутата

Самым состоятельным оказался Виталий Рыльских, заработавший 286,9 миллиона рублей.
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Шоу-бизнес

Борис Моисеев получил на юбилей подарок за несколько миллионов

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Политика

Уилан объяснил свой арест «местью» России за санкции США

Задержанный по подозрению в шпионаже в пользу США американец Пол Уилан полагает, что его арест является "местью" России за санкции Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

Проигравшая английскому клубу «Ливерпуль» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов испанская «Барселона» поздравила противников с победой.
Обновлено в 01:03
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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