Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 маяГазета.Ru 06 мая в 16:30

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

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