Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 маяГазета.Ru 16:30
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
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Я хотел бы еще раз извинился перед Паком, уже наверное в пятый раз. По поводу Соловчука я хочу извиниться за брата. Как старший брат, я должен был остановить его. Также хочу извиниться перед обществом, перед родителями.
— Александр Кокорин, российский футболистНТВ 15:53
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