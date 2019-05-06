Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 маяГазета.Ru 16:30

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Читать в источнике
Александр Кокорин
Я хотел бы еще раз извинился перед Паком, уже наверное в пятый раз. По поводу Соловчука я хочу извиниться за брата. Как старший брат, я должен был остановить его. Также хочу извиниться перед обществом, перед родителями.
— Александр Кокорин, российский футболистНТВ 15:53

Подробнее о событии

Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая

Комсомольская правда18:15

Суд в Москве 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву

РИА Новости15:05

Приговор Мамаеву и Кокорину огласят 8 мая

Коммерсантъ15:21

Приговор Кокорину и Мамаеву огласят 8 мая

Московский Комсомолец15:23

Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет объявлен 8 мая

Чемпионат15:08

Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет вынесен 8 мая

RT на русском15:08

В суде должны начаться прения сторон по делу о драках в Москве, фигурантами которых стали Кокорин и Мамаев

Эхо Москвы02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Музыка

Филармония примет фестиваль «Петербургская музыкальная весна»

В свою очередь, 12 мая в Малом зале Филармонии нижегородский камерный хор даст концерт «Тайные ремесла».
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Рыбак при попытке словить корюшку упал с дамбы и погиб

Рыбаку, который упал накануне вечером с дамбы, было всего 32 года. Обычная рыбалка стала для молодого человека последней.
Обновлено в 17:13
Происшествия

Следователи завершили работу на месте крушения SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 12:04
Происшествия

Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом

Обновлено в 06:14
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолётом Симферополь-Москва

"Аэрофлот" опровергает информацию о потере радиосвязи у самолёта Симферополь - Москва, - сообщает телеграм-канал радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 11:24
Технологии

QIWI покидает рынок онлайн-касс

Доля компании «Киви штрих» на рынке составляла не более 1%, оценил гендиректор производителя онлайн-касс «Эвотор» Андрей Романенко.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Происшествия

После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур

Обновлено вчера в 19:38
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Политика

Посол США на Украине покинет пост одновременно с уходом Порошенко

Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост вместе с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес

Стриженова с детьми попала в ДТП

Обновлено в 15:31
Политика

Минфин отказался показывать демократам налоговую декларацию Трампа

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не предоставит заседающим в конгрессе демократам налоговую декларацию американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 18:29
Политика

В бундестаге назвали условия снятия санкций с России

Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.
Обновлено в 15:27
Политика

Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая

Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 18:18
Происшествия

В Петербурге водитель сбил двух пешеходов

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Обновлено в 04:05
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Кино

«Мстители: Финал» возглавили российский прокат в выходные

Американский фантастический боевик "Мстители: Финал" режиссеров Энтони и Джо Руссо возглавил российский прокат в выходные, собрав 925 миллионов рублей, общие сборы за неделю составили более 2 миллиардов рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
Обновлено в 04:39
Общество

В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации

Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали неэтичное видео во время ЧП с SSJ-100

Обновлено в 16:49
Кино

Фильм о гибели «Курска» получил прокатное удостоверение в Минкульте

Обновлено в 07:23
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил

Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло сегодня, 4 мая, у южных берегов курильского острова Шикотан.
Обновлено 04 мая в 13:31
Происшествия

На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком

Обновлено в 16:40
Игры

Оригинальная Devil May Cry летом выйдет на Nintendo Switch

Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

43-летний сын звезды «Карнавальной ночи» Юрия Белова стал бомжом

Обновлено в 15:22
Происшествия

Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии

Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.
Обновлено в 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное