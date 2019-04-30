Футбол
Приговор Кокорину может быть вынесен 8 маяНева Спорт 08:44
Адвокат футболиста Татьяна Стукалова допустила, что в этот день суд может зачитать приговор футболисту. По словам Стукаловой, с 6 мая защита будет представлять доказательства Протасовицкого и Кокорина-младшего. С этого же дня состоятся прения, а 8 мая — приговор.
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