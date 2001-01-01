Футбол

Приговор Кокорину и МамаевуМосмонитор 09:26

Футбольный клуб «Зенит», ставший на днях чемпионом среди всех колченогих команд страны, платит Кокорину 250 миллионов рублей в год.
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Приговор Кокорину и Мамаеву

Мосмонитор09:26
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В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
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Систему ГЛОНАСС пополнят повышающие точность спутники «Глонасс-В»

Шесть высокоорбитальных навигационных спутников "Глонасс-В" выведут на орбиту в 2023-2025 годах с целью повышения точности системы ГЛОНАСС, говорится в материалах госкорпорации "Роскосмос", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 18:02
Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 09:33
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Медведева: иногда кажется, что люди следят за каждым моим действием

Обновлено в 14:53
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Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в Англии

Надеюсь, ему установят памятник в Англии.
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Пассажирский самолет развалился после жесткой посадки в Мьянме

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«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
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В городе Муссомели на юге Сицилии продают дома за один евро.
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Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
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Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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