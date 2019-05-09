Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил КадыроваГазета.Ru 01:13

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК. Кадыров выразил опасения по поводу того, что длительное заключение может отразиться на качестве их игры.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кадыров ждет Мамаева и Кокорина в «Ахмате»

Газета.Ru10:31

Кадыров заговорил о больших проблемах в российском футболе

Спорт-Экспресс08:15

Кадыров готов помочь совершившим «большую ошибку» Кокорину и Мамаеву с работой

Царьградвчера в 17:28

Кадыров заявил о проблемах в футболе после суда над Кокориным и Мамаевым

Телеканал 360°вчера в 20:37

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Lenta.ruвчера в 17:13

Кадыров предложил реформировать российский футбол после приговора Кокорину и Мамаеву

URA.Ruвчера в 16:42

Кадыров после суда над Кокориным и Мамаевым заявил о проблемах в футболе

РБКвчера в 15:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
Происшествия

Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко

Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Политика

Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В одной из мечетей Лондона произошла стрельба

Полиция Лондона прибыла в мечеть в районе Илфорд, в которой был произведен выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 19:45
Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:15
Футбол

«Барселона» намерена приобрести Антуана Гризманна

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «Барселону». Каталонский клуб намерен приобрести французского игрока.
Обновлено в 14:46
Общество

Распродажи в магазинах, как не пропустить приятный шопинг

Обновлено в 13:07
Общество

Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера

Обновлено в 10:42
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России

«Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — сказал Хельме на правительственной пресс-конференции 9 мая.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали сына

Агентство Press Association опубликовало первые официальные фотографии Меган Маркл и принца Гарри с их первенцем, родившимся 6 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

Sky: суд на полгода лишил Дэвида Бекхэма водительских прав

Обновлено в 10:57
Путешествия

В 2019 году большинство туристов Бурятии «бюджетно» отдохнут на Байкале

Дорогая цена "Победы" В Бурятии начало полетной программы третьей авиакомпании Smartavia по маршруту Улан-Удэ - Москва совершенно не отразилось на стоимости авиабилетов.
Обновлено в 20:00
Общество

Кот съел осу и покорил пользователей Сети

"Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.
Обновлено в 04:33
Общество

Каким был творческий путь журналиста Сергея Доренко

Обновлено в 14:25
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес

Певица Оксана Яковлева поздравила россиян с 9 Мая танцем на шесте в одних трусах

Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Происшествия

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день

Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке

Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено в 16:25
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено в 14:53
Здоровье

Министр Ратманов отправил в отставку главного врача еще одной больницы

Нового руководителя коллективу больницы представил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека

Обновлено в 17:54
Происшествия

Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 15:14
Политика

Трамп угрожает Китаю повышенными пошлинами на товары

Напомним, что о намерениях повысить пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25% глава Белого дома рассказал в минувшее воскресенье.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

Минобороны Китая выразило протест из-за доклада Пентагона

Ежегодно выпускаемый Пентагоном доклад «наносит ущерб китайско-американскому взаимному доверию и подрывает развития отношений между двумя странами», убеждены в Минобороны Китая.
Обновлено в 18:59
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное