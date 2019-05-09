Кадыров возмутился после приговора Кокорину и МамаевуРИА Новости 02:47

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.

Кадыров возмутился после приговора Кокорину и Мамаеву

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