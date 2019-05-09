Футбол
Кадыров возмутился после приговора Кокорину и МамаевуРИА Новости 02:47
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
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Копию установленного в Трептов-парке в Берлине памятника советскому воину-освободителю с немецкой девочкой на руках, прототипом которого стал житель Кузбасса Николай Масалов, построят в Кузбассе, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент
Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
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Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
Обновлено в 03:01
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Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров
Обновлено 07 мая в 23:09
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Кондратьев продлил контракт с «Амуром»
Хабаровский «Амур» заключил новый контракт с защитником Максимом Кондратьевым.
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Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
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