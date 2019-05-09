Футбол

Кадыров возмутился после приговора Кокорину и МамаевуРИА Новости 02:47

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
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Кадыров после суда над Кокориным и Мамаевым заявил о проблемах в футболе

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Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

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Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

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БИЗНЕС Onlineвчера в 16:22

Кадыров не отказался от приглашения Кокорина и Мамаева в «Ахмат» после приговора игрокам

Sports.ru04:25
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В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»

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В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

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Звезда «Холостяка» Анастасия Смирнова призналась, что не пыталась завоевать Егора Крида

Знакома пара была еще до проекта.
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В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село

Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Лукашенко в День Победы заявил, что в Европе нет единства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на площади Победы в Минске заявил об усилении военного присутствия на рубежах республики.
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Происшествия

Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

Обновлено в 03:23
Хоккей

Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе

Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.
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Политика

В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
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Политика

Лукашенко объяснил, почему не приехал на парад Победы в Москве

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему зарубежные лидеры не были приглашены на празднование 74-й годовщины Победы в Москву - по его словам, это обычная практика в неюбилейные годы.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Футбол

Андрей Шевченко сообщил о желании возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что в будущем был бы не против возглавить итальянский "Милан" – клуб, за который он выступал в качестве футболиста на протяжении восьми лет.
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Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено 07 мая в 14:51
Здоровье

Во Франции запретили популярную пищевую добавку Е171

Во Франции со следующего года запретят продавать продукты, содержащие пищевую добавку Е171 – диоксид титана.
Обновлено в 01:07
Игры

В PC-версии Conan Exiles начались бесплатные выходные

Студия Funcom объявила о начале бесплатных выходных в PC-версии Conan Exiles. Скачать игру можно уже сейчас, а завершится акция 12 мая.
Обновлено в 02:53
Общество

В Кузбассе сделают копию памятника в Трептов-парке в Берлине

Копию установленного в Трептов-парке в Берлине памятника советскому воину-освободителю с немецкой девочкой на руках, прототипом которого стал житель Кузбасса Николай Масалов, построят в Кузбассе, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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Происшествия

Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент

Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 05:06
Происшествия

На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны

Обновлено в 05:14
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

Обновлено в 03:01
Политика

Россиян приговорили к тюрьме по делу о путче в Черногории

Россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которые якобы участвовали в путче в Черногории, приговорены к тюремному заключению.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

На Украине, неподалеку от Кривого Рога, неизвестные в балаклавах закидали его камнями автобус с людьми, ехавшими на празднование Дня Победы.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено 07 мая в 23:09
Хоккей

Кондратьев продлил контракт с «Амуром»

Хабаровский «Амур» заключил новый контракт с защитником Максимом Кондратьевым.
Обновлено в 02:26
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Хоккей

Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

Обновлено в 05:10
Культура

В Баку скончался композитор Ариф Меликов

Всемирную известность Арифу Меликову принёс написанный в 1961 году балет «Легенда о любви».
Обновлено в 06:16
Футбол

Моуринью раскритиковал «Аякс» и привел в пример «Витесс» Слуцкого

Тренер считает, что «Аякс» погряз в своей философии, а во втором тайме играл так, будто соперник амстердамцев — это «Витесс» из чемпионата Голландии.
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Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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