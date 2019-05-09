Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил КадыроваГазета.Ru 01:13

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК. Кадыров выразил опасения по поводу того, что длительное заключение может отразиться на качестве их игры.
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Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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