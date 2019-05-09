Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил КадыроваГазета.Ru 01:13
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК. Кадыров выразил опасения по поводу того, что длительное заключение может отразиться на качестве их игры.
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Армия и оружие
На Красной площади начался парад Победы
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100
Обновлено вчера в 04:15
Политика
В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске
Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Татьяна Навка высказалась о будущем общей с Дмитрием Песковым дочки
Ребенку счастливой пары уже исполнилось 4 года.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Полиция Киева задержала общественницу за наличие у нее георгиевской ленты
"Полиция задержала Елену Бережную и доставила в отделение", - пояснил ТАСС представитель полиции Киева, добавив, что во время задержания она "вела себя агрессивно".
Обновлено в 03:19
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Обновлено 07 мая в 07:23
Здоровье
Во Франции запретили популярную пищевую добавку Е171
Во Франции со следующего года запретят продавать продукты, содержащие пищевую добавку Е171 – диоксид титана.
Обновлено в 01:07
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Общество
Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Хоккей
«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
«Сан-Хосе» выиграл серию со счётом 4:3. Таким образом, «Шаркс» вышли в финал Западной конференции, где встретятся с «Сент-Луис Блюз».
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети
В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Общество
В Москве 8 мая ожидаются грозы и до 23 градусов тепла
Теплая погода с дождями и грозами ожидается 8 мая днем в Москве и области, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено 07 мая в 23:04
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Политика
Путин поздравил руководство Израиля с Днем независимости страны
Президент России Владимир Путин поздравил президента Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра Биньямина Нетаньяху с 71-й годовщиной провозглашения независимости страны.
Обновлено в 03:03
Происшествия
На Алтае нашли тело четвертого туриста, погибшего под лавиной в горах
Спасатели обнаружили тело четвертого из семи погибших туристов, попавших под лавину в Горном Алтае, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 02:14
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие
В Мурманске на Парад Победы приехали американские танки
В пресс-релизе Северного флота РФ сообщается, что в Мурманске в Параде Победы будут участвовать и американские танки - это M3 Lee и М4А2 "Sherman", которые в годы войны были поставлены в СССР из США.
Обновлено в 02:49
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено вчера в 12:20
Гаджеты
Intel представит первый 7-нм продукт в 2021 году
Первые 10-нм процессоры Ice Lake для ноутбуков будут представлены в июне, серверные процессоры Ice Lake-SP появятся в первой половине 2020 года, когда TSMC будет активно снабжать своих клиентов 7-нм продуктами.
Обновлено в 00:45
Спорт
В 2020-м Гран При Бразилии переедет в Рио-де-Жанейро
Обновлено вчера в 16:11
Футбол
Почеттино прослезился после победы в Лиге чемпионов над «Аяксом»
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино после победы в ответном полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов над амстердамским "Аяксом" давал послематчевое интервью со слезами на глазах.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Польша выиграла или проиграла Вторую мировую войну?
Обновлено в 01:55
Транспорт
В МВД подтвердили создание единой базы злостных нарушителей ПДД
Как отмечает РИА "Новости", сотрудники ведомства пока затрудняются с точным определением "злостных нарушителей ПДД" и обстоятельствами, обосновывающими попадание в данную категорию.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Семен Слепаков в стихотворении высмеял помешанных на диетах женщин
Обновлено вчера в 22:27