Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил КадыроваГазета.Ru 01:13
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК. Кадыров выразил опасения по поводу того, что длительное заключение может отразиться на качестве их игры.
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Общество
МЧС: на Южный Урал идут грозы и сильный ветер
Обновлено в 05:50
Общество
В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту
Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года, ему присвоено звание города-героя.
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Политика
Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»
Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
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Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Украинский «Бессмертный полк» прошел с портретами порнозвезд, героев комиксов и сериалов
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Политика
Встреча Путина и Трампа на G20 не планируется
Кремль не ведет подготовку встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа во время саммита G20 в Японии, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:20
Политика
Экс-президент Польши предложил пересоздать Евросоюз
В варианте, который предлагает экс-лидер Польши, все потенциальные участники Евросоюза должны будут снова подать заявку на членство.
Обновлено в 07:54
Политика
Украинская полиция составила 13 протоколов из-за георгиевских ленточек
Украинская полиция составила 13 административных протоколов за использование георгиевской ленточки и завела пять уголовных дел за использование запрещенной на Украине символики, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 07:38
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки
Столько же пробудет за решеткой и его брат Кирилл. Павла Мамаева же приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.
Обновлено вчера в 09:53
Хоккей
Стали известны сочетания звеньев сборной РФ
Сегодня, девятого мая, обнародованы сочетания звеньев национальной команды России по ходу тренировочной сессии.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве
В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве
Американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским связям Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено в 07:47
Хоккей
Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Футбол
Шесть игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов
Стала известна команда недели в Лиге чемпионов, в которую вошли шесть футболистов "Ливерпуля".
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Волынской области произошло нападение на журналистов
Неизвестные напали на журналистов местного телеканала "Аверс" в Волынской области, они разбили телекамеру и избили оператора, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 08:58
Авто
В продажу выходит новое поколение Honda Civic
По заявлению компании Dongfeng Honda 17 мая на рынок выходит новый Honda Civic.
Обновлено в 09:13
Футбол
«Бавария» поздравила Юппа Хайнкеса. Он родился 9 мая 1945 года
Немецкий специалист родился 9 мая 1945 года, сегодня ему исполнилось 74 года.
Обновлено в 03:26
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина была задержана полицией в Москве.
Обновлено вчера в 13:03
Спорт
Российский легкоатлет лишен права выступать на международных стартах
Российский бегун Игорь Образцов был лишен права участия в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Обновлено в 06:09
Общество
Жена Кокорина считает, что карьера Александра закончена
Жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала приговор, вынесенный судом ее мужу.
Обновлено в 04:11