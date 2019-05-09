Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил КадыроваГазета.Ru 01:13
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК. Кадыров выразил опасения по поводу того, что длительное заключение может отразиться на качестве их игры.
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Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию
Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Мужчину с георгиевской лентой задержали в Одессе
Полицейские задержали мужчину с георгиевской лентой в Одессе.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Тбилиси задержан участник акции «Бессмертный полк»
ИА «Ореанда-Новости» В столице Грузии Тбилиси сотрудниками полиции задержан участник акции «Бессмертный полк» за использование советской символики, запрещённой на территории страны.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Мадуро наказал сбежавших военных
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Путин назвал святым долгом защиту героев Великой Отечественной войны
Путин заметил, что ветераны Великой Отечественной войны в настоящее время живут в разных странах, однако их подвиг «невозможно разделить».
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Технологии
Toyota и Panasonic создадут совместное предприятие
Японский автопроизводитель Toyota и корпорация Panasonic создадут совместное предприятие, которое объединит бизнес компаний в сфере жилищного строительства, автономного вождения и технологий «умного дома».
Обновлено в 06:06
Политика
Встреча Путина и Трампа на G20 не планируется
Кремль не ведет подготовку встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа во время саммита G20 в Японии, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:20
Политика
Шествие «Бессмертного полка» началось в Москве
Ранее Агентство "Москва" сообщало, что организаторы "Бессмертного полка" ожидают 1 млн участников шествия в Москве 9 мая 20119 г. "Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы.
Обновлено в 08:05
Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Футбол
Шевченко: «Хочу однажды возглавить „Милан“»
Обновлено вчера в 11:47
Кино
Мел Гибсон сыграет Санта-Клауса в комедии «Толстяк»
Голливудская заезда Мэл Гибсон утвержден на роль Санта-Клауса в комедии Йена и Эшома Немлс, сообщает портал variety.com.
Обновлено вчера в 14:38
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Политика
Кабриолет Aurus заедет на парад Победы
Кабриолеты Aurus впервые привлекли к себе внимание 12 апреля, когда в центре Москвы в объективы камер попали два автомобиля в камуфляже: у них были видны только колеса и ветровые стекла.
Обновлено вчера в 06:27
Политика
На Красной площади в Москве прошел парад Победы
Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:38
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
В 1986-м Меликову было присвоено звание народного артиста СССР.
Обновлено в 06:17
Футбол
«Байер» объявил о переходе Демирбая из «Хоффенхайма»
Полузащитник «Хоффенхайма» Керем Демирбай стал игроком «Байера».
Обновлено в 07:59
Политика
Министр здравоохранения Норвегии разрешила пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что гражданам должно быть разрешено употреблять спиртные напитки, курить и есть мясо «столько, сколько хочется».
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие
В Донбассе уничтожили сжигавшего одесситов в Доме профсоюзов боевика
"В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.
Обновлено в 05:08
Гаджеты
Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества
Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие
МИД: Россия и Сирия продолжат борьбу с террористами в Идлибе
Российские и сирийские военные в координации с Турцией продолжат отвечать на вылазки террористов в сирийском Идлибе.
Обновлено в 03:27
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50