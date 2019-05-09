Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил КадыроваГазета.Ru 01:13

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК. Кадыров выразил опасения по поводу того, что длительное заключение может отразиться на качестве их игры.
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Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

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Кадыров после суда над Кокориным и Мамаевым заявил о проблемах в футболе

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На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

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Происшествия

Мужчину с георгиевской лентой задержали в Одессе

Полицейские задержали мужчину с георгиевской лентой в Одессе.
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В Тбилиси задержан участник акции «Бессмертный полк»

ИА «Ореанда-Новости» В столице Грузии Тбилиси сотрудниками полиции задержан участник акции «Бессмертный полк» за использование советской символики, запрещённой на территории страны.
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Политика

В пресс-службе Жириновского объяснили, что он мог шептать Путину на ухо

Обновлено в 06:06
Политика

Путин назвал святым долгом защиту героев Великой Отечественной войны

Путин заметил, что ветераны Великой Отечественной войны в настоящее время живут в разных странах, однако их подвиг «невозможно разделить».
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Происшествия

В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки

На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Технологии

Toyota и Panasonic создадут совместное предприятие

Японский автопроизводитель Toyota и корпорация Panasonic создадут совместное предприятие, которое объединит бизнес компаний в сфере жилищного строительства, автономного вождения и технологий «умного дома».
Обновлено в 06:06
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Встреча Путина и Трампа на G20 не планируется

Кремль не ведет подготовку встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа во время саммита G20 в Японии, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
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Политика

Шествие «Бессмертного полка» началось в Москве

Ранее Агентство "Москва" сообщало, что организаторы "Бессмертного полка" ожидают 1 млн участников шествия в Москве 9 мая 20119 г. "Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы.
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Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Футбол

Шевченко: «Хочу однажды возглавить „Милан“»

Обновлено вчера в 11:47
Кино

Мел Гибсон сыграет Санта-Клауса в комедии «Толстяк»

Голливудская заезда Мэл Гибсон утвержден на роль Санта-Клауса в комедии Йена и Эшома Немлс, сообщает портал variety.com.
Обновлено вчера в 14:38
Политика

В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
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Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Политика

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Кабриолеты Aurus впервые привлекли к себе внимание 12 апреля, когда в центре Москвы в объективы камер попали два автомобиля в камуфляже: у них были видны только колеса и ветровые стекла.
Обновлено вчера в 06:27
Политика

На Красной площади в Москве прошел парад Победы

Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:38
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Умер народный артист СССР Ариф Меликов

В 1986-м Меликову было присвоено звание народного артиста СССР.
Обновлено в 06:17
Футбол

«Байер» объявил о переходе Демирбая из «Хоффенхайма»

Полузащитник «Хоффенхайма» Керем Демирбай стал игроком «Байера».
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Политика

Министр здравоохранения Норвегии разрешила пить и курить

Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что гражданам должно быть разрешено употреблять спиртные напитки, курить и есть мясо «столько, сколько хочется».
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"В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.
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Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества

Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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