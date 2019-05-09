Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил КадыроваГазета.Ru 01:13
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК. Кадыров выразил опасения по поводу того, что длительное заключение может отразиться на качестве их игры.
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