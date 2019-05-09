Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил КадыроваГазета.Ru 01:13
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК. Кадыров выразил опасения по поводу того, что длительное заключение может отразиться на качестве их игры.
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Космос
Холодный космос: зачем Россия повезла телескопы в Арктику
Обновлено в 01:16
Музыка
Сотрудники «Росатома» спели песню про казаков в Берлине
Обновлено в 04:23
Политика
В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка»
Как и в прошлом году полиция задержала организатора акции Елену Бережную, якобы за нарушение общественного порядка по пути к месту проведения акции.
Обновлено в 06:06
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Общество
На Екатеринбург обрушился ливень с градом
В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Футбол
«Арсенал» подписал 17-летнего эстонского вратаря Хейна
«Арсенал» заключил контракт с эстонским вратарем Карлом Хейном.
Обновлено в 09:31
Политика
В Латвии дети неграждан смогут получить статус гражданина
Документ предполагает устанавливать статус гражданина детям неграждан, родившимся в Латвии после 1 июня 2018 года.
Обновлено в 09:11
Авто
Появились первые изображения универсала Toyota Camry
Например, в Великобритании новая Toyota Camry получила полноценную гибридную версию с 2,5-литровым бензиновым двигателем A25A-FXS и электромотором (суммарная мощность 221 л.с.). В Соединенных Штатах, кроме того же гибрида, есть аналогичные «российским» бензиновые версии с 2,5- и 3,5-литровыми моторами.
Обновлено в 05:48
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии
Россия должна "вернуть" Эстонии 5,2% территории, заявил глава МВД прибалтийской страны Март Хельме.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Фигурант дела о хищении из нефтепровода «Дружба» объявлен в розыск
Один из фигурантов уголовного дела о хищении нефти из трубопровода «Дружба», бывший бенефициар компании «Петронефть» Роман Трушев объявлен в розыск, сообщил «Интерфаксу» депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
Обновлено в 08:49
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»
«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу»
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.
Обновлено в 07:16
Недвижимость
Названы страны с самым дешевым жильем у моря
Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено в 09:26
Политика
Лукашенко заявил о невозможности свержения власти в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что невозможно свергнуть действующую власть, республика за свою историю уже пережила такие попытки.
Обновлено в 06:02
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Обновлено в 05:53
Культура
Вахтанговский театр впервые покажет спектакль «Людмила Гурченко. Негасимый свет»
Актриса всегда была желанной гостьей театра, часто бывала на спектаклях, а в 2010 году стала участницей торжественного закрытия 89-го сезона Вахтанговского театра на Арбате.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
Под Новгородом дерево рухнуло на батут с детьми
Как сообщают в региональном СК, пострадал трехлетний ребенок. С травмой головы мальчик госпитализирован в больницу Великого Новгорода.
Обновлено в 10:10
Общество
Хуаньцю шибао (Китай): китайские туристы ведут себя некультурно? То, что я пережил, не рассказать в двух словах (Хуаньцю шибао)
Новый курс Кремля 4 сентября этого года в крупной российской газете была опубликована статья о том, что Кремль усилит контроль из-за нецивилизованного поведения китайских туристов.
Обновлено в 10:20
Здоровье
Названы первые симптомы появления опухоли мозга
Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны
Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Обновлено в 05:14
Авто
«Автостат»: каждый пятый житель России владеет «автомобилем мечты»
Как показал онлайн-опрос, проведенный с 3 по 7 мая, лишь 17,6% респондентов уже сегодня владеют «автомобилем мечты».
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Киев отказался признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
Украинские власти обратятся к другим странам с призывом признать недействительными российские паспорта, выданные в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:38