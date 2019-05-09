Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил КадыроваГазета.Ru 01:13

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК. Кадыров выразил опасения по поводу того, что длительное заключение может отразиться на качестве их игры.
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Кадыров ждет Мамаева и Кокорина в «Ахмате»

Газета.Ru10:31

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

РИА Новости09:02

Кадыров предложил реформировать российский футбол после приговора Кокорину и Мамаеву

URA.Ruвчера в 16:42

Кадыров не отказался от приглашения Кокорина и Мамаева в «Ахмат» после приговора игрокам

Sports.ru04:25

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Lenta.ruвчера в 17:13

Кадыров заговорил о больших проблемах в российском футболе

Спорт-Экспресс08:15

Кадыров после суда над Кокориным и Мамаевым заявил о проблемах в футболе

РБКвчера в 15:56
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Космос

Холодный космос: зачем Россия повезла телескопы в Арктику

Обновлено в 01:16
Музыка

Сотрудники «Росатома» спели песню про казаков в Берлине

Обновлено в 04:23
Политика

В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка»

Как и в прошлом году полиция задержала организатора акции Елену Бережную, якобы за нарушение общественного порядка по пути к месту проведения акции.
Обновлено в 06:06
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Общество

На Екатеринбург обрушился ливень с градом

В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Футбол

«Арсенал» подписал 17-летнего эстонского вратаря Хейна

«Арсенал» заключил контракт с эстонским вратарем Карлом Хейном.
Обновлено в 09:31
Политика

В Латвии дети неграждан смогут получить статус гражданина

Документ предполагает устанавливать статус гражданина детям неграждан, родившимся в Латвии после 1 июня 2018 года.
Обновлено в 09:11
Авто

Появились первые изображения универсала Toyota Camry

Например, в Великобритании новая Toyota Camry получила полноценную гибридную версию с 2,5-литровым бензиновым двигателем A25A-FXS и электромотором (суммарная мощность 221 л.с.). В Соединенных Штатах, кроме того же гибрида, есть аналогичные «российским» бензиновые версии с 2,5- и 3,5-литровыми моторами.
Обновлено в 05:48
Политика

Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии

Россия должна "вернуть" Эстонии 5,2% территории, заявил глава МВД прибалтийской страны Март Хельме.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Фигурант дела о хищении из нефтепровода «Дружба» объявлен в розыск

Один из фигурантов уголовного дела о хищении нефти из трубопровода «Дружба», бывший бенефициар компании «Петронефть» Роман Трушев объявлен в розыск, сообщил «Интерфаксу» депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
Обновлено в 08:49
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Общество

Ведущего BBC уволили за сравнение сына Меган Маркл с обезьяной

Обновлено в 10:13
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»

«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Политика

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу»

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.
Обновлено в 07:16
Недвижимость

Названы страны с самым дешевым жильем у моря

Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено в 09:26
Политика

Лукашенко заявил о невозможности свержения власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что невозможно свергнуть действующую власть, республика за свою историю уже пережила такие попытки.
Обновлено в 06:02
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Обновлено в 05:53
Культура

Вахтанговский театр впервые покажет спектакль «Людмила Гурченко. Негасимый свет»

Актриса всегда была желанной гостьей театра, часто бывала на спектаклях, а в 2010 году стала участницей торжественного закрытия 89-го сезона Вахтанговского театра на Арбате.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия

Под Новгородом дерево рухнуло на батут с детьми

Как сообщают в региональном СК, пострадал трехлетний ребенок. С травмой головы мальчик госпитализирован в больницу Великого Новгорода.
Обновлено в 10:10
Общество

Хуаньцю шибао (Китай): китайские туристы ведут себя некультурно? То, что я пережил, не рассказать в двух словах (Хуаньцю шибао)

Новый курс Кремля 4 сентября этого года в крупной российской газете была опубликована статья о том, что Кремль усилит контроль из-за нецивилизованного поведения китайских туристов.
Обновлено в 10:20
Здоровье

Названы первые симптомы появления опухоли мозга

Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия

На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны

Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Обновлено в 05:14
Общество

Гостей приема в Кремле в честь Дня Победы угощали лососем и гребешком

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Наука

Ученые выяснили, как негативные эмоции влияют на жизнь пожилых людей

Обновлено в 09:00
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

Обновлено в 05:35
Авто

«Автостат»: каждый пятый житель России владеет «автомобилем мечты»

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Киев отказался признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Украинские власти обратятся к другим странам с призывом признать недействительными российские паспорта, выданные в Донбассе.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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