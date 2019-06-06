Транспорт
Пригороды Петербурга свяжут с центром города скоростные электричкиАБН 06:14
Договоренности между РЖД и Петербургом предоставляют новые возможности для развития транспортной инфраструктуры Петербурга. Так, будет организовано скоростное пригородное сообщение Петербург-Колпино-Тосно. Также предусмотрено строительство новых веток в Сестрорецк и Сертолово.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Стоит отметить, что цены могут быть указаны в канадских, а не американских долларах. запуск состоится в ноябре — сначала в 14 странах; за 169 долларов можно оформить предзаказ «Издания основателя», включающего геймпад, Chromecast Ultra с поддержкой 4К, Destiny 2 и три месяца Pro-подписки; сначала Stadia будет работать только через подписку Stadia Pro за 12 долларов в месяц.
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Стоимость автомобилей Aurus станет известна в июне
Точные цены автомобилей Aurus, созданных в рамках федерального проекта «Кортеж», будут объявлены до конца июня 2019 года.
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Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
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Политика
Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
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Экономика
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Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК).
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Сборную России с караваем встретили в Саранске
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