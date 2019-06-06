Транспорт
Пригороды Петербурга свяжут с центром города скоростные электричкиАБН 06:14
Договоренности между РЖД и Петербургом предоставляют новые возможности для развития транспортной инфраструктуры Петербурга. Так, будет организовано скоростное пригородное сообщение Петербург-Колпино-Тосно. Также предусмотрено строительство новых веток в Сестрорецк и Сертолово.
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Футбол
Газзаев призвал не останавливаться в расширении РПЛ
Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН заявил, что полностью поддерживает расширение премьер-лиги, но одновременно призывает повышать уровень регионального футбола и увеличивать финансирование клубов.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя
Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Правительство одобрило соглашение о безвизовом режиме с Мальдивами
Правительство одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мальдив.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству
О проведении в ночь на четверг, 6 июня, выемки документов в комитете, после которой было проведено задержание, стало известно утром.
Обновлено в 12:39
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Экономика
В России увеличат размер материнского капитала
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено в 12:20
Общество
Глава Роскомнадзора назвал альтернативу блокировке Facebook и Twitter
В середине апреля Жаров сообщил, что ни одна из двух компаний пока не сообщила его ведомству о готовности предоставить требуемые данные.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 10:35
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Политика
Царев объяснил, как именно Бойко может использовать Ахметова
Говоря о формировании партийного списка, Царев отметил, что треть мест получит сам Ахметов, треть — Сергей Левочкин и Бойко, а треть — Виктор Медведчук.
Обновлено 04 июня в 23:10
Наука
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Зеленский ответил на петицию с требованием отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Наука
Падающий снег научились превращать в электричество
Обновлено 03 июня в 18:03
Космос
Обнаружен аккреционный диск вокруг черной дыры нашей галактики
Обновлено в 03:35
Политика
Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует
Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Игры
Baldur’s Gate 3 покажут в рамках презентации Google Stadia
With half of that being confirmed, BG3 is looking likely.https: / / t.co / FjlUPwmQH3 — Liam Robertson (@ Doctor_Cupcakes) June 3, 2019 А инсайдер Лиам Робертсон написал, что именно на этой презентации Larian Studios анонсирует Baldur's Gate 3.
Обновлено 04 июня в 04:47
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола
Шайло, 13-летняя дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола.
Обновлено в 11:57
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет
В России следует ввести пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт ТАСС.
Обновлено в 04:51
Космос
Спутник «Ямал-601» выведут на рабочую орбиту к июлю
Аппарат отправили в космос в конце мая, однако во время подготовки к переводу на нужную орбиту обнаружились ошибки в работе двигателя.
Обновлено в 12:30
Общество
В России запретили «аптечные наркотики»
Согласно статье 234 УК РФ распространение запрещенных препаратов карается лишением свободы до 8 лет и штрафом до 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:25
Кино
Мединский оценил сериал «Чернобыль»
Обновлено в 11:36
Здоровье
Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года
Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
Обновлено в 04:22