Транспорт

Скоростные электрички поедут из центра Петербурга в пригородыСанкт-Петербургские ведомости 06:49

Документ предполагает развитие в Северной столице железнодорожных перевозок. В частности, из центра Петербурга в пригороды можно будет добраться на высокоскоростных электричках. Кроме того, РЖД поможет городу построить больше пешеходных переходов, путепроводов и тоннелей.
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