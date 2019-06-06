Транспорт
Пригороды Петербурга свяжут с центром города скоростные электричкиАБН 06:14
Договоренности между РЖД и Петербургом предоставляют новые возможности для развития транспортной инфраструктуры Петербурга. Так, будет организовано скоростное пригородное сообщение Петербург-Колпино-Тосно. Также предусмотрено строительство новых веток в Сестрорецк и Сертолово.
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Эксперт прокомментировал транспортные соглашения, которые подписал Александр Беглов на ПМЭФ-2019
Телеканал Санкт-Петербург15:35
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