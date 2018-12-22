Экономика
Характерной особенностью рынка загородной элитной недвижимости Подмосковья в 2018 году стало значительное количество покупателей из регионов. Об этом говорится в материалах компании «Метриум» (есть в редакции «Ленты.ру»).
Lenta.ruвчера в 11:28
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На столичном рынке элитных особняков покупатели из регионов теснят москвичей
Бизнес-новости в Кирове06:03
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 07:39, Ашберн
Финансы
Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации
Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.
Обновлено вчера в 10:32
Финансы
Рассчитаны курсы доллара и евро после новогодних праздников
В целом, в нашем базовом прогнозе до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 к доллару, от которой он звонко отскочит в район 68-68,20 за доллар или 78,60-78,80 за евро.
Обновлено вчера в 23:42
Энергетика
Президент Эквадора повысил цены на бензин на 25%
Цены на бензин повышаются в Эквадоре на 25% с 26 декабря. Соответствующий указ был подписан президентом страны Ленином Морено.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости перед Новым годом
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости перед Новым годом Ставки аренды коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге за месяц не изменились.
Обновлено в 06:50
Экономика
Reuters: санкции США сорвали продовольственные поставки в Иран
Американские компании Cargill и Bunge, а также другие мировые трейдеры приостановили действие соглашений с Ираном о поставках продовольствия, передает Reuters со ссылкой на источники в промышленности и иранском правительстве.
Обновлено в 01:18
Финансы
Мнучин прокомментировал планы Трампа уволить главу ФРС
Глава Минфина США опроверг курсировавшие в прессе слухи о том, что Дональд Трамп намерен уволить главу ФРС Джерома Пауэлла.
Обновлено в 07:37
Экономика
Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга
Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов "По нашим планам, в мае 2019 года мы уже сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", — пояснил министр.
Обновлено вчера в 04:30
Экономика
Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира за год
Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 00:40
Экономика
Минимальная зарплата на Украине с 2019 года вырастет на 12%
Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличится на 12% и составит около 150 долларов, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.
Обновлено вчера в 05:51
Экономика
Торговый оборот Северной Кореи резко снизился из-за санкций ООН
Санкции, введённые Советом Безопасности ООН в 2016—2017 годах из-за ракетно-ядерных испытаний КНДР, негативно сказались на внешней торговле этой страны.
Обновлено 21 декабря в 10:41
Энергетика
Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа
По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 00:36
Экономика
Утвержден список регионов для включения в нацпроект в 2019 году
Министерство экономического развития России утвердило список регионов, которые включат в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году.
Обновлено 21 декабря в 07:48
Экономика
В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение
Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.
Обновлено 21 декабря в 20:15
Финансы
ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов
Совет директоров Банка России решил повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банкам необходимо предоставлять после 1 апреля 2019 года.
Обновлено 21 декабря в 15:45
Энергетика
Сделку ОПЕК+ могут продлить до конца следующего года
Достигнутое Организацией стран-экспортеров нефти и присоединившихся государств соглашение по снижению нефтедобычи может быть пролонгировано до конца следующего года.
Обновлено в 07:27