Футбол

Приезжайте к «Бутырке» — футбольный мир поддержал Кокорина и Мамаева
Нева Спорт
12:22

Многие болельщики поддержали данное решение, однако представители спортивного мира не согласны с судом. Например, бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий голландский «Витесс», считает, что четыре месяца заключения – это слишком много.
Нева Спорт12:22

Подробнее о событии

Что говорили после отклонения апелляции Кокорина и Мамаева на продление срока ареста

RT на русском17:32

Слуцкий поделился мнением о продлении ареста Кокорину и Мамаеву

Газета.Ru10:42

Леонид Слуцкий — о молодых росийских футболистах: «Никто не пьет, не курит. Самый большой грех — компьютерные игры»

Матч ТВ10:42

Леонид Слуцкий — о молодых росийских футболистах: «Никто не пьет, не курит. Самый большой грех — компьютерные игры»

Sportbox.RU10:42

Слуцкий — о Кокорине и Мамаеве: Ни один здравомыслящий не может их оправдывать

Life.ru10:16

Слуцкий — о Кокорине и Мамаеве: четыре месяца в СИЗО — это перебор

Чемпионат10:10

Леонид Слуцкий: «Молодые игроки сегодня в 100 раз профессиональнее предыдущих поколений»

Спорт-Экспресс10:15
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"Манчестер Сити" по пенальти обыграл "Лестер" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.
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Лишние дни отдыха после матча Лиги Европы не пошли на пользу "Милану", "россонери" так и не смогли забить "Болонье" в гостях, имея громадное преимущество во владении мячом.
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Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне

Дортмундцы потерпели первое поражение в сезоне.
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Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей

Российский футболист Андрей Аршавин прокатил двух девушек, с которыми был замечен в стриптиз-клубе, на лошадях и отказался платить полную стоимость за развлечение.
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«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ

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Баскетболисты петербургского "Зенит" дома проиграли французскому АСВЕЛу в матче группового этапа Кубка Европы.
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«Кан» обыграл «Тулузу» в матче Лиги 1 благодаря голу с пенальти

В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Кан» принимал «Тулузу».
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«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
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Лионель Месси получил пятую «Золотую бутсу»

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Денис Черышев вошел в список 100 лучших футболистов по версии Guardian

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«Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном

"Тоттенхэм" объявил о продление контракта с защитником Яном Фертонгеном. Новое соглашение с 31-летним бельгийцем рассчитано до 2020 года.
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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