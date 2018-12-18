Футбол
Приезжайте к «Бутырке» — футбольный мир поддержал Кокорина и Мамаева
Приезжайте к «Бутырке» — футбольный мир поддержал Кокорина и МамаеваНева Спорт12:22
Многие болельщики поддержали данное решение, однако представители спортивного мира не согласны с судом. Например, бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий голландский «Витесс», считает, что четыре месяца заключения – это слишком много.
Нева Спорт12:22
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера
"Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера.
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Футбол
Пенальти Зинченко вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги
"Манчестер Сити" по пенальти обыграл "Лестер" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.
Обновлено в 17:11
Футбол
«Милан» не смог забить «Болонье»
Лишние дни отдыха после матча Лиги Европы не пошли на пользу "Милану", "россонери" так и не смогли забить "Болонье" в гостях, имея громадное преимущество во владении мячом.
Обновлено в 17:00
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Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне
Дортмундцы потерпели первое поражение в сезоне.
Обновлено в 16:46
Футбол
Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей
Российский футболист Андрей Аршавин прокатил двух девушек, с которыми был замечен в стриптиз-клубе, на лошадях и отказался платить полную стоимость за развлечение.
Обновлено в 17:37
Футбол
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Футбол
Баскетболисты «Зенита» дома уступили АСВЕЛу в матче Кубка Европы
Баскетболисты петербургского "Зенит" дома проиграли французскому АСВЕЛу в матче группового этапа Кубка Европы.
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«Кан» обыграл «Тулузу» в матче Лиги 1 благодаря голу с пенальти
В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Кан» принимал «Тулузу».
Обновлено в 15:29
Футбол
«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко
Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
Обновлено в 10:08
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Лионель Месси получил пятую «Золотую бутсу»
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Денис Черышев вошел в список 100 лучших футболистов по версии Guardian
Обновлено в 10:12
Футбол
Ерохин: Играл в Стамбуле, атмосфера была горячей
Футболист рассказал, что игра проходила в Стамбуле при полном стадионе, поэтому атмосфера была очень горячей.
Обновлено в 08:20
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«Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном
"Тоттенхэм" объявил о продление контракта с защитником Яном Фертонгеном. Новое соглашение с 31-летним бельгийцем рассчитано до 2020 года.
Обновлено в 11:15