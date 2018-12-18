Футбол
Приезжайте к «Бутырке» — футбольный мир поддержал Кокорина и Мамаева
Приезжайте к «Бутырке» — футбольный мир поддержал Кокорина и МамаеваНева Спортвчера в 12:22
Многие болельщики поддержали данное решение, однако представители спортивного мира не согласны с судом. Например, бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий голландский «Витесс», считает, что четыре месяца заключения – это слишком много.
Нева Спортвчера в 12:22
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Что говорили после отклонения апелляции Кокорина и Мамаева на продление срока ареста
RT на русскомвчера в 17:32
Леонид Слуцкий: «Молодые игроки сегодня в 100 раз профессиональнее предыдущих поколений»
Спорт-Экспрессвчера в 10:15
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» случайно объявил о назначении Сульшера
Обновлено вчера в 19:37
Футбол
«Милан» сыграл 0:0 в серии А дважды подряд впервые за 12 лет
«Милан» впервые за 12 лет сыграл 0:0 в серии А дважды подряд.
Обновлено вчера в 19:17
Футбол
Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне
Обновлено вчера в 22:49
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и продолжил путь в Кубке лиги
В 1/8 финала Кубка французской лиги "ПСЖ" на выезде обыграл "Орлеан"
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
«Барселона» достигла соглашения с Рабьо о трансфере
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
Хавбек ЦСКА Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов по версии UCLfantasy.
Обновлено вчера в 13:19
Футбол
Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей
Российский футболист Андрей Аршавин прокатил двух девушек, с которыми был замечен в стриптиз-клубе, на лошадях и отказался платить полную стоимость за развлечение.
Обновлено вчера в 17:37
Футбол
Спортивный директор «Интера»: Икарди никогда не перейдёт в «Ювентус»
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио поделился мнением об игре аргентинского форварда команды Мауро Икарди.
Обновлено в 00:32
Футбол
Марсело: «Жаль, что Моуриньо остался без работы»
Защитник "Реала" Марсело прокомментировал увольнение Жозе Моуриньо с поста главного тренера МЮ. Очень жаль, ведь он отличный тренер.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
Игрок НБА оштрафован за то, что кинул мяч на трибуны
Защитник «Атланты» Кент Бэйзмор оштрафован лигой за то, что кинул мяч на трибуны.
Обновлено в 00:54
Футбол
Петербургский баскетбольный «Зенит» вышел в топ-16 Кубка Европы
Баскетбольный «Зенит» из Петербурга вышел в топ-16 Кубка Европы.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
Де Брюйне забил первый гол в сезоне
Хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне открыл счет в поединке 1/4 финала Кубка английской лиги с «Лестером».
Обновлено вчера в 16:02
Футбол
«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ
«Аль-Айн» из Объединённых Арабских Эмиратов одержал победу над аргентинским «Ривер Плейт» в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу.
Обновлено вчера в 15:18
Футбол
«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко
Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
Обновлено вчера в 10:08
Футбол
Аналитики считают, что новым тренером «МЮ» станет Лоран Блан
Согласно мнению аналитиков, наиболее вероятным вариантом станет то, что пост нового главного тренера английской команды займёт француз Лоран Блан.
Обновлено вчера в 09:34