Футбол

Приезжайте к «Бутырке» — футбольный мир поддержал Кокорина и Мамаева
Нева Спорт
12:22

Многие болельщики поддержали данное решение, однако представители спортивного мира не согласны с судом. Например, бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий голландский «Витесс», считает, что четыре месяца заключения – это слишком много.
Нева Спорт12:22

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Приезжайте к «Бутырке» — футбольный мир поддержал Кокорина и Мамаева

Нева Спорт12:22

Слуцкий поделился мнением о продлении ареста Кокорину и Мамаеву

Газета.Ru10:42

Леонид Слуцкий — о молодых росийских футболистах: «Никто не пьет, не курит. Самый большой грех — компьютерные игры»

Матч ТВ10:42

Леонид Слуцкий — о молодых росийских футболистах: «Никто не пьет, не курит. Самый большой грех — компьютерные игры»

Sportbox.RU10:42

Слуцкий — о Кокорине и Мамаеве: Ни один здравомыслящий не может их оправдывать

Life.ru10:16

Слуцкий — о Кокорине и Мамаеве: четыре месяца в СИЗО — это перебор

Чемпионат10:10

Леонид Слуцкий: «Молодые игроки сегодня в 100 раз профессиональнее предыдущих поколений»

Спорт-Экспресс10:15
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"Кан" обыграл "Тулузу" в матче 18-го тура чемпионата Франции. Победный мяч забил Файкаль Фажр на 9-й добавленной ко второму тайму минуте.
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«Боруссия» обыграла «Нюрнберг» в Менхенгладбахе

«Боруссия» из Менхенгладбаха одержала победу над «Нюрнбергом» в домашнем матче 16-го тура бундеслиги.
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Аршавин развлекался с девушками у стрип-клуба и отказался платить

Как сообщают СМИ, футболист провёл ночь в стрип-баре и устроил пьяную прогулку на лошадях с двумя девушками, а также отказался платить за свои развлечения.
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Во вторник на совете директоров будут заслушаны отчеты тренеров основной команды, «Спартака-2» и «молодежки».
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Черышев вошел в рейтинг лучших футболистов 2018 года

Британское издание The Guardian представило первую часть своего рейтинга 100 лучших футболистов 2018 года.
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Известный болельщик "Спартака", экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников разрезал ножницами платиновый абонемент на домашние матчи московского клуба.
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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