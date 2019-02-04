Авто
Прием заказов на автомобили Aurus начнется с 15 февраляРоссийская газета вчера в 23:30
С 15 февраля нынешнего года предварительные заказы на производство лимузина Aurus Senat Limousine L700 и седана Aurus Senat S600 начнут крупнейшие российские автодилеры, сообщили "РГ" в Министерстве промышленности и торговли РФ.
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Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в центре Москвы
Обновлено в 00:23
Музыка
Рэпер Децл ушёл из жизни в возрасте 35 лет
В ночь на 3 февраля от остановки сердца скончался популярный российский рэпер Кирилл Толмацкий (более известный как Децл).
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
Тайна гибели группы Дятлова: прокуратура нашла ошибку в деле
В деле по гибели группы Дятлова прокуратура нашла ошибку. Речь идет о записке ивдельского прокурора Василия Темпалова следователю Коротаеву.
Обновлено в 03:58
Происшествия
У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз
«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
На Украине рассказали об «обмане Запада»
Бывший министр транспорта Украины в кабинете Юлии Тимошенко Евгений Червоненко назвал "болтовней" обещания о скором присоединении страны к ЕС и НАТО.
Обновлено вчера в 23:38
Технологии
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей
Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Космос
Появилось изображение первого в РФ гиперзвукового космического дрона
Появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Защита отца сенатора Арашукова обжаловала его арест
Защита подала апелляционную жалобу на арест отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля Арашукова, который является фигурантом дела о хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 02:46
Космос
Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля
В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Авто
BMW рассказала о купе 8-Series в исполнении First Edition
Примерно через месяц после выпуска «одноразового» купе 8-Series, в котором были кусочки настоящих метеоритов, баварский бренд BMW решил пересмотреть «подогретую» версию M850i xDrive Coupe, чтобы представить еще одну специальную версию.
Обновлено в 02:48
Авто
Обновленный LADA Largus появится в 2020 году
Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 10:59
Авто
Выпуск «Запорожцев» остановили на Украине
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Найден исчезнувший самолет с футболистом Салой
Пропавший с радаров легкомоторный самолет Piper PA-46 Malibu, на котором находился футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, обнаружен на дне пролива Ла-Манш.
Обновлено вчера в 17:31
Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов
Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Здоровье
Немецкий онколог назвал лучший способ уберечься от рака
Служба информации Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге рекомендует три способа защиты от рака: здоровый образ жизни, вакцинация и раннее выявление.
Обновлено вчера в 19:20
Экономика
Россия стала второй по дешевизне бензина в Европе
Второе место заняла Россия, где 95-й бензин можно купить за 45 руб./литр.
Обновлено в 03:26
Авто
Volvo отзывает в России почти 2 тысячи автомобилей
Компания Volvo отзывает из-за проблем с электроникой 1937 автомобилей Volvo S90, V90 Cross Country, XC40, XC60 и XC90.
Обновлено в 03:58
Происшествия
МВД проверит полицейских, скинувших дедушку со скамейки
Сотрудники министерства внутренних дел проведут проверку действий полицейских, которые скинули пожилого мужчину со скамейки на пол.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Задержан владелец попавшего в ДТП под Калугой автобуса
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Калифорнии
Легкомоторный самолет разрушился в воздухе, обломки упали на жилой дом в городе Йорба-Линда, штат Калифорния, сообщает CBS News.
Обновлено в 01:14
Общество
Психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей
Как рассказала "РИА Новости" психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут, особенно этому подвержены дети и подростки, поэтому родители должны обратить внимание на их поведение.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за мороза
Самолет из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Красноярска из-за сильнейшего мороза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:44
Технологии
ФСБ предложила использовать отечественные сим-карты для 5G
В конце января на обсуждение проекта «Цифровая экономика» от представителя ФСБ прозвучало предложение заметить оборудование на базовых станциях.
Обновлено в 03:46
Происшествия
The Bell назвал создателя онлайн-казино Azino777
The Bell утверждает, что журналистам удалось установить личность создателя крупнейшего российского онлайн-казино Azino777 (запрещенного и формально заблокированного Роскомнадзором), которое является фигурантом уголовного дела Нацполиции Украины и уже подпало под ограничения российской ФНС.
Обновлено в 03:55
Авто
Кроссоверы Zotye подорожали на российском рынке
Что касается Zotye Coupa, то он предлагается по цене больше на 60-110 тысяч рублей в зависимости от комплектации, а его базовая версия оценена в 1 100 000 рублей.
Обновлено в 01:34
Гаджеты
«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки
«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки, о чем сообщают «РИА Новости» ссылаясь на пресс-службу «Ростеха».
Обновлено вчера в 02:52
Экономика
Россияне смогут получать пенсии по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры до 1 января 2019 года, смогут начать получать пенсионные выплаты по старым правилам - в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Врач рассказал о «формальной» реанимации Децла
Обновлено в 01:29
Кино
Вышел новый тизер фильма «Мстители: Финал»
Издание Deadline опубликовало информацию о новом тизере блокбастера "Мстители:Финал" (Avengers: Endgame).
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Роскачество поддержало Росстандарт в вопросе штрафов за ложные ГОСТы
Роскачество вслед за Росстандартом предложило ввести штраф за ложную маркировку продукции ГОСТами, что позволит защитить интересы потребителей, а также оградить производителей от недобросовестной конкуренции.
Обновлено в 02:31