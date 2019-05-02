Прием документов на получение гражданства РФ стартует в ЛНР с 6 маяiReactor вчера в 12:30

Миграционная служба Луганской народной республики начнет прием заявлений на получение гражданства России в начале мая. Информацию об этом подтвердили РИА Новости в пресс-службе Центра по связям с общественностью (ЦОС) МВД ЛНР.

Прием документов на получение гражданства РФ стартует в ЛНР с 6 мая

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