Армия и оружие

Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволовРИА Новости вчера в 14:16

Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.
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Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволов

Ранее президент США Дональд Трамп обещал празднование, которого еще не видели: с новейшими танками "Абрамс", "лучшими в мире истребителями" и другой техникой, которая, правда, будет просто выставлена для осмотра.
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