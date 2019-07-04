Ранее президент США Дональд Трамп обещал празднование, которого еще не видели: с новейшими танками "Абрамс", "лучшими в мире истребителями" и другой техникой, которая, правда, будет просто выставлена для осмотра.

с чего всё началось

Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.

Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволов

Интернет Facebook и Instagram решили проблемы в работе сервисов Социальные сети Facebook и Instagram сообщили о решении проблем, которые в среду вечером привели к масштабному сбою в работе сервисов.

Политика Путин объяснил, в чем ключевое отличие России от США Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отличие от США и некоторых их союзников Россия не вмешивается в дела других государств.

Происшествия Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Политика Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.

Авто Уникальная BMW E28 с правым рулем выставлена на аукцион Предыдущий владелец машины работал в диагностическом центре BMW, и редкий седан он постарался восстановить до первоначального состояния.

Общество Маслякова хотят лишить прав на КВН ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.

Футбол Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.

Происшествия В Тюмени введен план «Перехват» из-за стрельбы в торговом центре Из торгового центра «Кристалл» в Тюмени эвакуировали всех посетителей из-за стрельбы. Об этом сообщает управление МВД по области.

Происшествия Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Шоу-бизнес Футболист Аршавин развелся с женой Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.

Интернет Продукцией Xiaomi активно пользуются более 500 млн человек По словам Чжоу, в настоящее время активная пользовательская база Xiaomi превышает 500 миллионов человек по всему миру.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.

Общество Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.

Политика Путин освободил от должности трех генералов Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов.

Политика Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.

Происшествия Появилась фотография подводной лодки «Лошарик» после гибели моряков На обоих снимках указана дата съемки – среда, 3 июля, то есть, на следующий день, после трагедии, случившейся в районе Баренцева моря.