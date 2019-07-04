Армия и оружие
Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволовРИА Новости 14:16
Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.
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с чего всё началось
Ранее президент США Дональд Трамп обещал празднование, которого еще не видели: с новейшими танками "Абрамс", "лучшими в мире истребителями" и другой техникой, которая, правда, будет просто выставлена для осмотра.РИА Новости14:16
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Интернет
Facebook и Instagram решили проблемы в работе сервисов
Социальные сети Facebook и Instagram сообщили о решении проблем, которые в среду вечером привели к масштабному сбою в работе сервисов.
Обновлено в 21:16
Происшествия
Более 20 рыбаков погибли при крушении судна у берегов Гондураса
Рыболовецкое судно затонуло у берегов Гондураса. Погибли 26 человек, еще 47 спасены.
Обновлено в 22:06
Политика
Путин объяснил, в чем ключевое отличие России от США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отличие от США и некоторых их союзников Россия не вмешивается в дела других государств.
Обновлено в 20:44
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 21:07
Общество
Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубость
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Авто
Уникальная BMW E28 с правым рулем выставлена на аукцион
Предыдущий владелец машины работал в диагностическом центре BMW, и редкий седан он постарался восстановить до первоначального состояния.
Обновлено в 15:31
Политика
Художник показал Путину его фото в молодости
Обновлено в 13:36
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 14:56
Общество
Маслякова хотят лишить прав на КВН
ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
Обновлено в 20:44
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено в 17:59
Футбол
Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест
О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Происшествия
В Тюмени введен план «Перехват» из-за стрельбы в торговом центре
Из торгового центра «Кристалл» в Тюмени эвакуировали всех посетителей из-за стрельбы. Об этом сообщает управление МВД по области.
Обновлено в 11:27
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Обновлено в 09:15
Музыка
Гитару с автографами The Doors выставят на торги в России
Обновлено в 07:44
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес
Футболист Аршавин развелся с женой
Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено в 11:39
Кино
Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли
Обновлено в 18:10
Интернет
Продукцией Xiaomi активно пользуются более 500 млн человек
По словам Чжоу, в настоящее время активная пользовательская база Xiaomi превышает 500 миллионов человек по всему миру.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Общество
Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Z1 Pro с 32 МП селфи-камерой
Обновлено в 16:21
Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов.
Обновлено в 10:45
Политика
Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси
Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Появилась фотография подводной лодки «Лошарик» после гибели моряков
На обоих снимках указана дата съемки – среда, 3 июля, то есть, на следующий день, после трагедии, случившейся в районе Баренцева моря.
Обновлено в 19:36
Политика
В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом
Вернуться к предметному обсуждению с США путей урегулирования встречных претензий по ДРСМД не получается из-за принципиальных расхождений, заявил в четверг РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД Hjccbb Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.
Обновлено в 18:47