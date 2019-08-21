Глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус заявил, что, приехав в Крым, увидел пропасть между реальной обстановкой и тем, что пишут в западных СМИ.

с чего всё началось

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Игры Художник Codemasters подтвердил внешний вид девкитов PlayStation 5 На верхней части даже нашлось символичное углубление в виде римской пятёрки — V. На этом бы и закончилось обсуждение патента, если бы старший художник Codemasters не сообщил в твиттере, что у них в офисе есть несколько таких устройств, тем самым подтвердив внешний вид консоли для разработчиков.

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