Глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус заявил, что, приехав в Крым, увидел пропасть между реальной обстановкой и тем, что пишут в западных СМИ.

с чего всё началось

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

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