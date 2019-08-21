Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуостровеRT на русском вчера в 10:12

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
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с чего всё началось

Зарубежные СМИ врут о Крыме, заявил глава немецкой делегации

Глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус заявил, что, приехав в Крым, увидел пропасть между реальной обстановкой и тем, что пишут в западных СМИ.
РИА Новостивчера в 10:09

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Немецкая делегация признала Крым российским

News.ru01:46

Немецкая делегация вступила в борьбу с западными СМИ за правду о Крыме

Вести Крымвчера в 09:16

Глава немецкой делегации обвинил западные СМИ во вранье о Крыме

РЕН ТВвчера в 11:21

Глава немецкой делегации в Крыму назвал лживой информацию СМИ о полуострове

Известиявчера в 10:48

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

RT на русскомвчера в 10:12

Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России

РИА Новости00:51

Приехавшие в Крым немцы вступили в борьбу со своими СМИ за правду о полуострове

ИА Крыминформвчера в 08:47
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Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:05
Футбол

ПСЖ отказал «Реалу» в обмене Неймара на 3 игроков и 100 млн евро

Сообщается, что "Реал" был готов заплатить € 100 млн за бразильского форварда и отдать ПСЖ трёх своих игроков.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который у себя в Facebook по горячим следам прокомментировал идею лидера Франции Эмманюэля Макрона, предложившего вернуть Россию в международный клуб "большая восьмерка" (с 2014 года он его лидеры собираются в усеченном составе "семерки").
Обновлено в 01:49
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено 20 августа в 20:00
Футбол

Олимпиакос — Краснодар 4:0

Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме

Пожар произошёл в ночь на четверг в частично расселенном жилом доме в центре Саратова на площади 600 квадратных метров: два человека погибли, ещё один госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 01:27
Политика

Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы

Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Кино

Стало известно о новом фильме по роману Стивена Кинга

Очередной роман знаменитого писателя Стивена Кинга получит киноадаптацию.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Роскачество назвало дефектные модели электрических чайников

Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей (РФ, Польша, Китай, Турция).
Обновлено в 01:43
Политика

Пушков прокомментировал озвученные условия возврата России в G8

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выставление лидерами Франции и Германии условий для возвращения России в «Большую восьмерку».
Обновлено в 00:01
Фигурное катание

Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине

Российский танцор Кирилл Паршаков ударил свою партнершу и жену Анну Гудыно кулаком в лицо на чемпионате мира (ЧМ) по танго в Аргентине.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата

Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.
Обновлено в 01:55
Политика

Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки

Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 20:46
Технологии

СБП зашла в интернет-магазин

Платежи по QR-коду станут доступны осенью Участники торговли начали все активнее присоединяться к пилотным проектам оплаты покупок по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП): предприятия общепита, офлайн- и интернет-магазины.
Обновлено вчера в 19:00
Общество

Саратов вошел в топ-3 городов, из которых жители хотят уехать навсегда

Обновлено вчера в 02:54
Космос

Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Порошенко со всей семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 09:29
Общество

Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие

Сирийская армия замкнула «котёл» на юге провинции Идлиб

Правительственные войска Сирии сегодня соединили линии фронта на юге провинции Идлиб в районе посёлка аль-Тамана и, таким образом, сформировали "котёл" на юге провинции Идлиб с городами Хан-Шейхун, Кафр-Зита, Латамина и Морек.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

Сегодня Медведев приедет на открытие WorldSkills в Казань

Премьер-министр России посетит столицу Татарстана с рабочей поездкой Сегодня, 22 августа, в Казань приедет премьер-министр России Дмитрий Медведев, чтобы присутствовать на церемонии открытия чемпионата рабочих профессий WorldSkills.
Обновлено в 01:50
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Армия и оружие

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Футбол

Фонте вернулся в «Брагу» перед матчем со «Спартаком»

Обновлено вчера в 23:23
Здоровье

Инвалидность после родов: пермячка обвиняет врачей в ошибках во время проведения кесарева сечения

Правую часть тела парализовало после родов, на которых было решено делать кесарево сечение.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки

Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Кино

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года

Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
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