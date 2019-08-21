Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуостровеRT на русском вчера в 10:12
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
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с чего всё началось
Глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус заявил, что, приехав в Крым, увидел пропасть между реальной обстановкой и тем, что пишут в западных СМИ.РИА Новостивчера в 10:09
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Приехавшие в Крым немцы вступили в борьбу со своими СМИ за правду о полуострове
ИА Крыминформвчера в 08:47
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Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
ПСЖ отказал «Реалу» в обмене Неймара на 3 игроков и 100 млн евро
Сообщается, что "Реал" был готов заплатить € 100 млн за бразильского форварда и отдать ПСЖ трёх своих игроков.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который у себя в Facebook по горячим следам прокомментировал идею лидера Франции Эмманюэля Макрона, предложившего вернуть Россию в международный клуб "большая восьмерка" (с 2014 года он его лидеры собираются в усеченном составе "семерки").
Обновлено в 01:49
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено 20 августа в 20:00
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
Пожар произошёл в ночь на четверг в частично расселенном жилом доме в центре Саратова на площади 600 квадратных метров: два человека погибли, ещё один госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 01:27
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Кино
Стало известно о новом фильме по роману Стивена Кинга
Очередной роман знаменитого писателя Стивена Кинга получит киноадаптацию.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Роскачество назвало дефектные модели электрических чайников
Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей (РФ, Польша, Китай, Турция).
Обновлено в 01:43
Политика
Пушков прокомментировал озвученные условия возврата России в G8
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выставление лидерами Франции и Германии условий для возвращения России в «Большую восьмерку».
Обновлено в 00:01
Фигурное катание
Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине
Российский танцор Кирилл Паршаков ударил свою партнершу и жену Анну Гудыно кулаком в лицо на чемпионате мира (ЧМ) по танго в Аргентине.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата
Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.
Обновлено в 01:55
Политика
Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки
Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 20:46
Технологии
СБП зашла в интернет-магазин
Платежи по QR-коду станут доступны осенью Участники торговли начали все активнее присоединяться к пилотным проектам оплаты покупок по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП): предприятия общепита, офлайн- и интернет-магазины.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Саратов вошел в топ-3 городов, из которых жители хотят уехать навсегда
Обновлено вчера в 02:54
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Порошенко со всей семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 09:29
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
Сирийская армия замкнула «котёл» на юге провинции Идлиб
Правительственные войска Сирии сегодня соединили линии фронта на юге провинции Идлиб в районе посёлка аль-Тамана и, таким образом, сформировали "котёл" на юге провинции Идлиб с городами Хан-Шейхун, Кафр-Зита, Латамина и Морек.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Сегодня Медведев приедет на открытие WorldSkills в Казань
Премьер-министр России посетит столицу Татарстана с рабочей поездкой Сегодня, 22 августа, в Казань приедет премьер-министр России Дмитрий Медведев, чтобы присутствовать на церемонии открытия чемпионата рабочих профессий WorldSkills.
Обновлено в 01:50
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Футбол
Фонте вернулся в «Брагу» перед матчем со «Спартаком»
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье
Инвалидность после родов: пермячка обвиняет врачей в ошибках во время проведения кесарева сечения
Правую часть тела парализовало после родов, на которых было решено делать кесарево сечение.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01